Další klenot mohl být na odchodu! Slavia ale snovou nabídku odmítla

O Tomáše Součka je zájem. Jeho výborné výkony v domácích soutěžích i evropských způsobily, že se hlavně na konci sezony začalo - místy hodně nahlas - mluvit o jeho možném přestupu, zájem měl třeba turecký Fenerbahce. Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník se ale nakonec rozhodl ve Slavii zůstat a s vršovickým klubem podepsal v červnu novou smlouvu na pět let. Teď se ale slávističtí příznivci mohli znovu strachovat, že jeden z jejich klíčových hráčů odejde.

Na začátku srpna se na internetu objevila informace, že by ruský Spartak Moskva měl mít zájem právě o Součka a také o Alexe Krále. V případě druhého jmenovaného se ukázalo, že zprávy nejsou nijak liché.

Prvotní nabídky Spartaku na Krále sice Slavia vytrvale odmítala, ale ruský klub ve snažení o 21letého mladíka pokračoval a částku, kterou byl ochoten zaplatit, postupně navyšoval, až nakonec nabídl více než 300 milionů korun, čemuž už sešívaní neodolali. Král navíc o přestup projevil zájem, takže nyní se zdá, že k jeho dotažení už zbývají jen formality.

Jinak je tomu ale u Tomáše Součka. V jeho případě dokonce podle předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka dosáhla nabídka od blíže nespecifikovaného ruského klubu až téměř 20 milionů eur, tedy více než 500 milionů korun!

Nabidku na Tomase Soucka z Ruska blizici se 20 milionum euro jsme, po dohode s hracem, skutecne neprijali. Tomasova prava jsou diky jeho osobnimu pristupu pro klub stejne dulezita jako klubova. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 30, 2019

V případě, že by takový přestup klapnul, vyrovnal by se z finančního hlediska rekordnímu odchodu Tomáše Rosického ze Sparty. Současný sportovní ředitel letenského klubu přestoupil do Borussie Dortmund v roce 2001 za více než 504 milionů korun.

Jak vyplývá z Tvrdíkova twitterového příspěvku, Slavia se ale k radosti fanoušků rozhodla po dohodě se samotným Součkem nabídku nepřijmout. Tahoun sešívaných se tak i nadále může těšit na Ligu mistrů, v níž si Slavia zahraje s Barcelonou, Borussií Dortmund a Interem Milán.