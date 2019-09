Fotbalový průšvihář, který strávil část roku ve vězení, se vrací domů. A jeho forma je pro smích

Dánský fotbalový útočník Nicklas Bendtner je hráčem Kodaně. Loňský soupeř pražské Slavie ze skupiny Evropské ligy jej získal z norského Rosenborgu v poslední možný přestupový den. Jednatřicetiletý hráč bude v dresu dánského mistra působit do konce prosince. Informoval o tom server BBC Sport.

Bývalý hráč Arsenalu má za sebou v Rosenborgu poměrně slušnou štaci. Připojil se k němu v březnu 2017 a za dobu v něm strávenou získal dva ligové tituly a v 86 zápasech vstřelil 35 gólů.

Bendtner byl považován za obrovský talent. Do Arsenalu přišel už v šestnácti letech a v londýnském klubu strávil celkem devět let, během kterých ho Gunners třikrát pustili i na hostování, vedle dvou anglických klubů i do slavného Juventusu.

Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk pic.twitter.com/1uzfwQgW80 — TV 2 SPORT (@TV2SPORTdk) September 4, 2019

Dánský forvard ale často bojoval se zraněními a také s kritikou kvůli údajné aroganci a nevyrovnanosti, kvůli čemuž podle mnohých svůj potenciál nenaplnil. Nedávno mu navíc přibyl výrazný vroubek - letos v lednu si musel odpykat 50 dní domácího vězení za napadení taxikáře.

Fanouškům staronového klubu se ale nepředvedl zrovna v nejlepší formě. Podle videa z úvodního tréninku nebyl takřka schopen trefit bránu. A jeho snaha vzbuzuje na internetu škodolibý posměch.

Jenže fanoušci v Kodani jsou stejně u vytržení. Replika dresu s číslem 32 a jmenovkou Bendtnera byla vyprodána ve všech velikostech. "Zájem byl obrovský. Nikdy jsme neprodali za jeden den tolik dresů," hlásil spokojeně manažer Martin Nohr.