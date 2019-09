Teplice získaly útočníka Řezníčka z belgického Lokerenu

Rušno je v těchto dnech ve fotbalových Teplicích. Trenér Stanislav Hejkal dostal za červenou kartu po zápase s Karvinou (0:0) trest na dvě utkání, stop na jedno střetnutí má útočník Jakub Mareš kvůli čtyřem žlutým kartám, navíc tým opustil nejlepší střelec minulé sezony Jakub Hora na hostování do pražské Slavie. Klub ale přece jen hlásí jednu pozitivní novinku. Těsně před koncem přestupního termínu přichází do Teplic zkušený útočník Jakub Řezníček z belgického Lokerenu.

Angažováním fotbalisty, který dovede dávat góly, reagují Tepličtí právě na Horův odchod a slabou střeleckou produktivitu. V sedmi odehraných zápasech na podzim vstřelili Severočeši v první lize jen čtyři branky. Naposledy se trefil Hora proti Plzni (1:1), střelecky naprázdno vyšel tým v poslední době mj. ve Zlíně, v Olomouci i v neděli proti Karviné.

Jedenatřicetiletý Jakub Řezníček prošel řadou českých klubů, začínal v Příbrami, byl v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Sigmě Olomouc, Zbrojovce Brno i v pražské Spartě. Ještě loni na podzim patřil do kádru Viktorie Plzeň, kde se ale i vzhledem k obrovské konkurenci výrazněji neprosadil. Proto letos v lednu zamířil do belgického Lokerenu, odkud však po osmi měsících zamířil znovu do tuzemské nejvyšší soutěže.

Nejnovější posilou FK Teplice se dnes stal Jakub Řezníček, který podepsal dvouletý kontrakt s následnou opcí!

„Jakub Řezníček je typem gólového útočníka, jakého jsme hledali. Jelikož českou ligu dobře zná z bývalých působišť, věříme, že se rychle adaptuje i v našem týmu," řekl na adresu zbrusu nové posily sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Řezníček má na svém kontě už 258 startů v lize, vstřelil 64 gólů. V tomto směru patří z dlouhodobého hlediska k nejzkušenějším a nejproduktivnějším hráčům soutěže. Kromě nedávného angažmá v Belgii působil během kariéry i na Slovensku.