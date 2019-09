Vaněk se vrací do Brna. Chci pomoct Zbrojovce do první ligy, tvrdí

Vhodné zahraniční angažmá nenašel, a tak se dohodl na smlouvě s druholigovým Brnem, s nímž se po návratu z ruské Ufy už tři týdny připravoval. Fotbalový záložník Ondřej Vaněk by měl poprvé obléct dres Zbrojovky, jejímž je odchovancem, příští týden v sobotu v městském derby s Líšní.

Záložník Ondřej Vaněk se vrací do Brna.

„Udělám všechno pro to, abych Zbrojovce pomohl do první ligy, kam rozhodně patří. To je hlavní cíl a smysl mého rozhodnutí," tvrdí osminásobný reprezentant, který v minulosti nastupoval i za Slavii, Jablonec, Plzeň, s níž vybojoval dva tituly, či turecký Kayserispor. V nejvyšší české soutěži nastoupil Vaněk ke 123 zápasům, v nichž vstřelil šestnáct branek.

V Brně obleče devětadvacetiletý středopolař dres s číslem devadesát. „Vracím se po třinácti letech, za první mužstvo Zbrojovky jsem ještě nikdy nenastoupil. V kabině mám nejblíž k útočníku Pázlerovi. Když jsem byl jako mladý kluk před lety ve Slavii, potkávali jsme se na intru," usmál se. „Teď jsem v Brně absolvoval řadu tréninků, takže jsem se už celkem dobře poznal i s dalšími kluky," prozradil Vaněk.