Granečný bude do konce sezony hostovat v Budějovicích

Fotbalisty Českých Budějovic posílil Denis Granečný. Jednadvacetiletý levý obránce či záložník bude v týmu nováčka nejvyšší soutěže hostovat do konce sezony z Baníku Ostrava. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

"Dynamo o Denise hodně stálo, což dává i reálný předpoklad, že by měl pravidelně nastupovat. To je pro něj to nejdůležitější. Věříme, že ho půlrok v Budějovicích fotbalově posune dopředu třeba jako Ondru Šašinku hostování ve Slovácku," uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Granečný je reprezentantem do 21 let. V nejvyšší soutěži má na kontě 74 startů a jeden vstřelený gól, v této ligové sezoně zasáhl na podzim do 12 utkání.