Miliardové přestupy? Zapomeňte, varuje fotbal český expert

Rekordní přestupy hvězd za miliardy? Tomu je kvůli pandemii koronaviru Covid-19 konec. Myslí si to hráčský agent Pavel Paska, který byů v roce 1990 prvním hráčským agentem, který vstoupil do českého fotbalu. Zastupoval třeba Tomáše Skuhravého, Jozefa Chovance, Tomáše Rosického, Karla Poborského, Vladimíra Šmicra, Patrika Bergra, Milana Baroše. V současnosti jsou jeho největšími hvězdami Tomáš Souček, Patrik Schick či Adam Hložek. „Klesnou příjmy klubů i hráčů. Doba astronomických přestupů i platů skončila," řekl v rozhovoru pro Sport.cz.

Fotbal se nehraje. Co hráčský agent v této době dělá?

V našem týmu agentury International Sport Management jsme přešli na home ofice, každý má svoje úkoly. Do kanceláře docházím jen já tak na dvě hodiny denně. Doháníme administrativní věci, na které v normálně běžící sezóně není čas, zpracováváme různé statistiky našich hráčů - jejich výkonosti, děláme vyhodnocení skautingu a další věci, abychom byli co nejlépe připravení, až se znovu začne hrát.

Vy jste hodně činorodý člověk, neumím si představit, že jedete do kanceláře a z ní zase domů a sedíte jen za pracovním stolem...

To máte pravdu, nedokázal bych jen sedět nebo ležet. Využívám této situace pro sebe v tom smyslu, že se věnuji víc sportu. Běhám dvakrát denně, abych si vylepšil fyzickou kondici. Ale v pětasedmdesáti nehrozí, že bych se vrátil do ligy jako hráč. Patrika Schicka i Tomáše Součka jsem uklidnil, že jim po místě v jejich klubech nepůjdu (smích).

Co teď s hráči nejvíc řešíte?

Jen všeobecné záležitosti. Informujeme se, jaké mají úkoly z klubů, jak je plní, samozřejmě mě zajímá, jak se daří jim a jejich rodinám. Snažíme se je maximálně povzbudit. Nejdůležitější teď je porazit vir a vrátit se k normálnímu životu.

Z pauzy asi nadšení nejsou...

To určitě ne, jsou zvyklí na tréninkové a zápasové zatížení. Tahle vynucená pauza, ale může pomoct Adamu Hložkovi. Rok a půl, už jako šestnáctiletý byl v plném zápřahu. Nejprve musel zvládnout náročný trénink s prvním mužstvem, zvyknout si na jiný režim. Výbornými výkony se stal tahounem Sparty, i když o tuto roli rozhodně nestál. O to větší je na něj tlak. Něco takového tu ještě nebylo. Jemu tohle vypadnutí ze stereotypu pomůže psychicky, myslím od toho tlaku, i fyzicky. Pochopitelně pro Adama i další mladé kluky, zvyklé na každodenní kontakt, to ale není nic jednoduchého. Navíc nemohou ani do školy. Pokud by tento stav trval ještě měsíc a déle, museli bychom to řešit i s kluby, protože psychická zátěž je sice jiná, ale o to náročnější.

V některých zemích už se hráčům snižují platy. Řešíte i tohle?

Zatím to není tak žhavé. Je také rozdíl mezi hráči, kteří se chtějí dostat do fotbalové špičky, minimálně naší ligy, a těmi, kteří už v ní jsou, hrají za reprezentaci a patří k hvězdám i v zahraničí. S těmi mladými to neřešíme. U těch druhých je to otázka času, kdy s tím kluby přijdou. Základní platy mohou upravovat jen po dohodě s hráčem.

Co jim poradíte?

Aby byli solidární se společností, s lidmi a samozřejmě i s klubem.

V podstatě není úplně jasné, kdy a zda vůbec se dohrají ligové soutěže, včetně evropských pohárů. Projeví se to i na letním přestupovém trhu?

Mám velmi úzké kontakty na zahraniční kluby, sleduji vyjádření expertů z nejlepších soutěží. Projeví se to velmi výrazně. Podle některých odborníků skončila doba přestupů za astronomické částky, jako byly Neymar, Ronaldo a další hráči. Nebudou padat ani částky sedmdesát milionů eur, vyšší už vůbec, půjde to hodně dolů. Podle mne až o polovinu. Přestupový trh se svým způsobem očistí. Může dojít i k nastavení platových stropů. Dotkne se to všech velkých lig, počínají anglickou Premier League přes španělskou La Ligu, německou bundesligu, francouzskou Ligue 1, nemluvě o italské Serii A, kde to podle mne bude úplná katastrofa.

Vy máte hodně blízko k německé nejvyšší soutěži. Jaká bude přestupová politika tam?

Jak jsem řekl, přestupové částky půjdou dolů, vrátí se k normálu, k situaci před deseti i více lety. Kluby se rozdělí podle finančních možností. Nahoře budou Bayern, Lipsko, Dortmund, možná ještě Leverkusen, ale ani ty nebudou tolik utrácet. Sotva nebo jen výjimečně půjdou přes dvacet milionů euro. Další skupina klubů bude mít strop do deseti milióoů, a ta poslední třeba maximálně tři.

Vaše vize je reálná i podle informací z dalších zemí. Tím se ale sníží i příjmy českých klubů, které prodávaly a budou chtít prodávat hráče do zahraničí. Vidíte to stejně?

Přesně tak. My jsme byli vždycky exportní zemí. V posledních letech jsme ale neměli tolik kvalitních hráčů, o které by se zahraniční kluby, hlavně z těch nejvyspělejších fotbalových zemí, praly. Vzrostla také konkurence z Afriky a Jižní Ameriky. Český fotbalový export bude menší a levnější. A to nevíme, zda se dohrají ligové soutěže a evropské poháry. Vždyť v Německu už experti spočítali, že pokud by se nedohrála bundesliga, kluby by celkově přišly o 800 milionů euro jen za televizní práva. Kluby nedostávají stejné částky, někdo by přišel třeba o čtyřicet milionů, jiný o deset, ale vzhledem k rozpočtům by to dělalo třeba třicet i víc procent, a ty by musely někde sehnat. Ale kde? Velcí partneři, mají také problémy. Až nový ročník ukáže, co to udělá se sponzoringem, s prodejem VIP lóží, s permanentkami...

Skoro to zní, jako by měl fotbal zaniknout...

Tak zlé to zase není. Bude se muset uskromnit. Všichni teď vidíme, jak nám fotbal chybí. Trpí tím majitelé klubů, hráči, trenéři, fanoušci. Čím dříve vir porazíme, tím dříve začne návrat k normálnímu životu, návrat k fotbalu, byť to bude krůček po krůčku. Myslím si ale, že přestupové částky už nikdy nevystoupí do astronomických výšin, v jakých se pohybovaly v posledních letech. Kluby, jejich majitelé, budou víc přemýšlet o určité rezervě, kdyby nastala nějaká podobná situace, kdy rozpočty doslova vybouchly. Když si vezmete, že můžou chybět peníze z Ligy mistrů, Evropské ligy, od sponzorů, kteří sami musí šetřit, k tomu peníze z televizních práv, která nemusí být naplněna, pak ty ztráty klubových pokladen budou a už jsou obrovské, limitující, ale doufejme, že ne likvidační. Věřím, že fenomén fotbal jako takový to přežije.

Zejména velké fotbalové ligy, ale i UEFA doufají, že se přerušené soutěže v nějaké podobě podaří v létě dohrát. Vidíte to reálně?

V tuto chvíli nelze ani odhadnout, kdy se kde začne. A když se začne, jak to bude se zavřenými hranicemi? Copak mužstvo někam vyjede, vrátí se a půjde do karantény... Totéž platí o hráčích. I tenhle fakt může ovlivnit nejen samotné soutěže, ale i přestupový trh. Tohle musí zvážit i UEFA. Otázkou dneska je nejen dohrání stávajícího ročníku soutěží, ale začátek příštího, na jehož konci má být evropský šampionát. UEFA snad pracuje na různých scénářích a musí je připravit i národní asociace a řídící organizace ligových soutěží.

To se týká tedy i FAČR a Ligové fotbalové asociace...

Samozřejmě. A měly by na tom pracovat společně, protože nejde jen o systém soutěží, ale o celý český fotbal jako takový, o reprezentaci. Doufám, že na tom už pracují...