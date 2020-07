Bývalá opora Liverpoolu do Sparty? Určitě ne. Ale bylo to žhavé

"Určitě ne. Bylo to žhavé, ale uhasil jsem to," prohlásil Škrtel. Někdejší dlouholetý stoper Liverpoolu získal nedávno turecký titul s Basaksehirem, kam přišel loni v září poté, co skončilo po třech týdnech jeho angažmá v Bergamu.

V Basaksehiru mu končí smlouva a má v plánu ji buď prodloužit, nebo se vrátit po 16 letech na Slovensko. "Registruji i zájem z jiných klubů, ze Slovenska i ze zahraničí. Překvapuje mě, kdo má o mě ještě v mém věku zájem. Velké experimenty, fotbalové ani soukromé, podobně jako loni v létě, však už dělat nebudu," uvedl pětatřicetiletý Škrtel.

Bývalý hráč Trenčína, Petrohradu nebo Fenerbahce Istanbul měl být pro Spartu náhradou za Hancka. Dvaadvacetiletý stoper se během ročního hostování na Letné osvědčil, ale jeho případný přestup z Fiorentiny komplikuje vysoké odstupné.