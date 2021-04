Zapeklitá situace! Ronaldo v pasti. Co s ním bude dál?

Není žádným tajemstvím, že je poslední dobou Cristiano Ronaldo plný vzteku. Zdá se, že působení portugalské hvězdy v Turíně nemusí být u konce. On ale nechce nadále hrát za italský velkoklub, který obklopuje nespokojenost ze strany fanoušků a vedení týmu. Jenže žádný tým si ho nemůže dovolit podepsat. Znamená to, že je CR7 uvězněn?

Šestatřicetiletý útočník se v posledních týdnech trápí. Po celém internetu kolují spekulace o jeho odchodu z Juventusu, ve kterém působí třetím rokem. Za italský velkoklub vstřelil již 97 branek, ale už není v takové formě jako dřív.

Trápení portugalského kanonýra pokračovalo i během středečního zápasu s Parmou, která se nachází na předposlední sestupové příčce. Ačkoliv byl Juventus jednoznačným favoritem, tak se outsider dostal do vedení 1:0.

Ronaldo se ukázal jako slabý článek týmu, když si při volném přímém kopu, ze kterého následně padla branka, stoupl ke spoluhráčům do zdi. Minulý měsíc byl po stejné situaci obviněn ze „zrady'', protože jeho otočení od přímého kopu poté vedlo ke skórování Porta a vyřazení z Ligy mistrů.

Právě po vypadnutí osmifinále s Portem se začalo spekulovat o jeho budoucnosti. Smlouva, která má vypršet příští léto, se pohybuje přibližně v hodnotě 31 milionů eur.

Nedávno se také mluvilo o návratu do Realu Madrid. To však vyvrátil ředitel klubu Florentino Pérez. „Zvěsti o návratu Cristiana Ronalda do Madridu jsou jen fámy z jeho okolí. Nic tu není.'' Ve skutečnosti existuje málo klubů, které by si mohly přestup portugalské hvězdy dovolit.

Bílý balet se uchází o Kyliana Mbappeho a Erlinga Haalanda. V případě přestupu Francouze Mbappeho by se uvolnilo místo v Paris Saint-Germain po boku Neymara. Kolovali také zvěsti o přestupu do Manchesteru United, ale Ronaldův plat by musel jít o polovinu dolů. Co bude dál s hvězdným kanonýrem je jen ve hvězdách.