Chystá se prvotřídní senzace. Vyfoukne Slavia oporu rivalovi z Letné?

Jako by ran do sparťanského srdce nebylo málo. Teď to vypadá, že přijde další a půjde o pořádnou senzaci. Srdjan Plavšič se prý dohodl na kontraktu u nesmiřitelného rivala v Edenu, kde o něj projevil velký zájem kouč Jindřich Trpišovský. A srbský křídelník vábení možnosti bojovat o Ligu mistrů podle zmíněné zprávy neodolal, i když měl původně zájem si angažmá na Letné protáhnout. Teď ho prý čeká stěhování.

„Všechno je domluvené, Plavšič bude od léta hráčem Slavie," cituje iSport.cz člověka, který je detailně obeznámen se situací ohledně hráče, o jehož služby měl sparťanský trenér Pavel Vrba zájem i nadále. Ostatně prohlásil to i do médií. Teď to ale vypadá, že bude muset hledat za Plavšiče náhradu a rychlonohého záložníka nejspíš bude sledovat v barvách městského rivala.

O náboj středečního pohárového semifinále neměl nikdo pochyby, teď ale bude mít jistě utkání o to větší grády.