Senzace se nekoná! Slavii jsem nic nepodepsal, ani s ní nejednal, zlobí se sparťan

Prvotní informace musela fanoušky Sparty ranit. Vypadalo to, že by jejich oblíbený hráč měl změnit barvy a odejít k nesmiřitelnému rivalovi do Edenu, kde se měl údajně již dohodnout na smlouvě. Jakmile se ale zpráva rozletěla do světa, reakce hráče byla okamžitá a razantní.

"Ahoj fanoušci, můžu říct, že se Slavií jsem smlouvu nepodepsal, ani jsem s nimi nejednal o žádne nabidce. Jednáme se Spartou, jestli bude nový kontrakt. Děkuju za podporu," uklidnil tábor Letenských, který byl z prvotní spekulace v rozpacích a stěhování "Srkiho" do Edenu by těžko kousal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Srdjan Plavšić (@srki_plavsic_22)

„Všechno je domluvené, Plavšič bude od léta hráčem Slavie," cituje iSport.cz člověka, který je detailně obeznámen se situací ohledně hráče. Plavšič ale toto tvrzení staví do úplně jiného světla. Svými slovy dokazuje, že se nezakládá na pravdě. "Díky, Srki! Jednou sparťan, navždy sparťan," uvedly v odpovědi hráči sparťanské zprávy na instagramu a táboru Letenských se ulevilo.

O další služby Plavšiče projevil sparťanský trenér Pavel Vrba v minulosti zájem, prohlásil to i do médií. Rychlonohý záložník má sice ve Spartě kontrakt jen do konce sezony, ale o novém jedná právě a jen na Letné.