Limberský chytil Jiskru! Bývalý reprezentant má nové angažmá

Bývalý reprezentant David Limberský pokračuje v kariéře. Nedávno ohlásil, že jeho dny ve Viktorii Plzeň jsou v roli hráče definitivně sečteny, ale teď je jasné, že hrát fotbal bude dál. A dokonce už má nové angažmá. Jako posilu zkušeného hráče představily třetiligové Domažlice. „Jsou to čtyři roky, možná pět let, co jsem dal slib majiteli klubu, že budu pokračovat právě v Domažlicích, tak teď ten slib plním," prohlásil na tiskové konferenci Limberský. „Oddaloval jsem to, co to šlo, ale ta doba nastala," dodal s úsměvem.

Domažlický klub pojí s Viktorií Plzeň úzké vazby, kluby proti sobě pravidelně hrají i v přípravě a Limberský prozradil, že ho s koučem Domažlic Pavlem Vaiglem pojí přátelství. I to hrálo roli, když se nové angažmá Limby dojednávalo. „Je to můj nejlepší kamarád. Určitě sem jdu pomoci, udělám všechno, aby byl klub úspěšný, nejdu sem pro srandu. Snad to nebudu klukům kazit," konstatovala legenda plzeňského fotbalu.

I v novém působišti bude nosit dres s číslem 8 a počítá s tím, že jej trenér využije v defenzivní řadě. „Byl bych rád, kdybych osmičku dostal. Vím, že o to číslo někdo v týmu přijde, tak toho hráče po vyhraném utkání pozvu na pivo," slíbil Limberský. O své roli v týmu nespekuloval. „Uvidíme, kam mě zařadí trenér. Ve hře je více postů. Do útoku ale asi nepůjdu, tam jsem si to odkopal v žácích," rozesmál se exligista.

Ve třetí nejvyšší soutěži ho čeká velká premiéra, na téhle úrovni nikdy nekopal. „Několik zápasů Domažlic jsem ale viděl, není to okresní přebor. Hraje se v tempu, snad mu přivyknu," culil se Limberský. „Kádr je dobrý, ambice ty nejvyšší. Těším se na soutěž, ale nevím, co přesně od ní čekat," přiznal.

Už podle tiskové konference bylo znát, že příchod zkušeného hráče je pro klub událostí číslo 1 a prezident klubu Jaroslav Ticháček to svými slovy jen potvrdil. „David je legendou českého fotbalu, bývalý reprezentant, hlavní úspěchy má s Viktorií Plzeň, je to jeden ze strůjců plzeňského zázraku. Děkuji panu Šádkovi, mému kamarádovi, že to všechno klaplo," nešetřil slovy díků.

„Vážíme si Davidových zkušeností, má kamarádskou povahu a ta ho předurčuje, aby ty zkušenosti předával mladým hráčům u nás," doplnil s tím, že domažlický klub chce v následující sezoně zaútočit na postup. „Chceme výš a příchodem Davida to ještě chceme podpořit. Kluci touží po postupu. Chceme hrát také dál útočný fotbal a bavit diváky," vykládal šéf klubu, který je známý svým zápalem pro fotbal a touhou po vítězství.

To ocenil i Limberský. „Pracovně jsou si s plzeňským šéfem dost podobní. Nic jiného, než vítězství je nezajímá, takže ohledně prezidentů si nepohorším. Snad tedy budu hrát," rozesmál se bývalý reprezentant.

„Fotbal Davida učit nebudu, on ho umí. Vím, že kdyby měl dělat fotbal jen na půl, tak by radši skončil. Všichni mu věříme a jsme obrovsky rádi, že u nás v klubu bude. Pro domažlický fotbal je to ohromné plus," svěřil se Pavel Vaigl, kouč Domažlic. „David je hráčem, který nechce prohrávat, na sto procent nám pomůže."