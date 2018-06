Ligu národů začne reprezentace na Slovácku, derby se Slováky bude v Praze

Český tým se ve skupině B1 Ligy národů utká vedle Ukrajiny ještě v derby se Slovenskem, domácí duel s východními sousedy bude 19. listopadu hostit jeden z pražských stadiónů.

Od utkání na Slovácku si reprezentace slibuje především výbornou diváckou atmosféru. „Soutěžní duel národního týmu se vrací do Hradiště po devíti letech a my pevně věříme, že čeští fotbalisté si užijí výjimečnou sportovní kulisu. Uherské Hradiště se výborně zhostilo pořadatelství evropského šampionátu hráčů do 21 let v roce 2015, skvělé hodnocení si stadión odnesl také z červnové inspekce zástupců UEFA," jmenuje hlavní důvody volby Martin Malík, předseda FAČR.

„Skvělá zpráva pro nás i všechny fanoušky v regiónu. Národní tým měl u nás vždy silnou podporu a jsem přesvědčen, že nyní tomu nebude jinak. Stadión v současné chvíli splňuje zásadní podmínky pro evropské soutěže. Utkání reprezentačního áčka ČR s Ukrajinou je pro nás nejvyšším možnou metou," ujišťuje Petr Pojezný, ředitel 1.FC Slovácko. „Všem fanouškům mohu slíbit, že na Slovácku se mohou těšit na výjimečný fotbalový večer," dodává.

Vstupenky na utkání budou k dostání od 16. července na serveru vstupenkyfotbal.cz, k dispozici budou cenové relace 290, 390 a 590 korun. „S utkáním bude spojeno také množství doprovodných aktivit, které budou zaměřeny především na malé fanoušky národního týmu. Chceme v Uherském Hradišti uspořádat svátek fotbalu," plánuje Malík.

Národní tým má nového prémiového partnera

Reprezentace zároveň podpisem smlouvy získala nového prémiového partnera. Stala se jím společnost HET, která byla v minulé sezóně titulárním sponzorem 1. ligy.

„Jsme moc rádi, že se společnost HET rozhodla i nadále působit v českém fotbale. Po roce spolupráce u nejvyšší ligové soutěže jsme dobře věděli, co můžeme od partnera očekávat a jednání tak probíhala rychle a konstruktivně. Doufáme, že i s podporou firmy HET dosáhne česká reprezentace úspěchů nejen v premiéře Ligy národů, ale i v následném boji o EURO 2020 a spolupráce tak povede k oboustranné spokojenosti," doufá Malík.