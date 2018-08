Brabec v Rizesporu už Kweukeho nestihl, ale těší se na kamarády Pavelku a Nováka

Pětadvacetiletý stoper Jakub Brabec se po více než půlročním půstu těší na pořádný fotbal. Turecký Rizespor, s nímž v pátek podepsal roční hostování s opcí, po sparťanském odchovanci hodně toužil. S návratem do nejvyšší soutěže potřebuje šéfa obrany, jak napsal i na klubovém webu. Brabec věří, že šanci brzy dostane a chytí se, jak řekl v rozhovoru pro Právo a Sport.cz.

Jaké jsou první dojmy z Rizesporu?

Upřímně říkám, jsem nadšený. Rizespor o mě projevil velký zájem. Ve čtvrtek jsem absolvoval v Istanbulu lékařské prohlídky, v pátek už jsem byl v klubu. Podpis se trochu protáhl, čekalo se na dokumenty z Belgie, po něm následovala tisková konference, takže jsem nestihl trénink a byl jen v posilovně. Zázemí klubu je na velmi vysoké úrovni, má podle informací i hodně fanoušků, kteří s Caykurem, jak se klub jmenuje, intenzivně žijí. Jsem moc rád, že mi roční hostování s opcí Genk umožnil. Pochopili, že potřebuji hrát.

Vy jste mohl už v zimě odejít do Basileje, ale nakonec to nedopadlo...

Trenér Clement mě nechtěl pustit. Nakonec jsem na jaře neodehrál v belgické lize ani minutu. Rozhodli jsme se s mým hráčským agentem Ondrou Chovancem situaci řešit a z nabídek nejlépe vyšel Rizespor. Ondra to dovedl rychle do finální fáze. Za to mu patří dík.

Obránce Jakub Brabec odchází z Genku na hostování (s opcí) do týmu nováčka turecké ligy Caykur Rizespor. Ať se daří, Jakube! pic.twitter.com/jqzmKT3UxA — ChovanecSportAgency (@ChovanecSport) 3. srpna 2018

Už jste mluvil s trenérem Ibrahimem Üzülmezem?

Zatím mi stihl říct pár vět, delší rozhovor o jeho představách, co ode mě čeká, přijde. Vzhledem k velkém zájmu a snaze mě do Rizesporu přivést, věřím, že šanci dostanu a chytím se. Turecká nejvyšší soutěž ale startuje už příští sobotu. Začínáme s Kasimpasou, za kterou hraje můj velký kamarád David Pavelka.

Hovořil jste s ním o Turecku, než jste tam přijel?

Jsme spolu v kontaktu prakticky denně. Řekl mi všechno, co jsem potřeboval. Moc mi radami pomohl. Mluvil jsem i s Filipem Novákem, který hraje za Trabzonspor. Máme to k sobě asi padesát minut autem, takže věřím, že se nejen uslyšíme, ale brzy i uvidíme.

V Rizesporu by měl být váš bývalý spoluhráč ze Sparty Léonard Kweuke. Potkali jste se?

Nepotkali, protože on tu v létě ukončil smlouvu kvůli zdravotním problémům.

Stihl jste si už prohlédnout samotné město Rize?

Zatím nebyl čas, ale prostředí je tu příjemné, město není moc velké, leží u moře, kousek to je na letiště v Trabzonu. Není to tady jedna velká pláž, ale spíš skály. Pláže jsou v okolí, určitě si nějakou příjemnou najdeme. Také tu prý hodně prší, což se v pátek potvrdilo.

Rodina zůstala v Belgii?

Zatím ano, ale věřím, že během týdne najdu dobré bydlení a přiletí za mnou. Případně začátek zvládneme na hotelu. Nechci být bez manželky a dcery dlouho.

Přemýšlíte o návratu do reprezentace?

Samozřejmě! Vždycky to pro mne byla priorita. Navíc mám možnost se potkat s kamarády a podívat se i s rodinou do Prahy.