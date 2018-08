Özilova tvrzení o rasismu? Nikdy jsem se nesetkal ani s náznakem, říká kouč Německa Löw

Trenér německých fotbalistů Joachim Löw odmítl, že by záložník Mesut Özil čelil v reprezentaci rasismu. Devětadvacetiletý ofenzivní hráč s tureckými kořeny právě údajným nedostatkem respektu a rasistickými útoky na svou osobu vysvětlil svůj konec v národním týmu. Löw se hráče opakovaně snažil kontaktovat, ale nepovedlo se mu to.

"Jeho tvrzení o rasismu jsou přehnaná. Během mého působení u týmu se nikdy neobjevil ani náznak rasismu," řekl Löw na dnešní nominační tiskové konferenci.

Özil čelil kritice poté, co se krátce před letním světovým šampionátem v Rusku nechal spolu s dalším německým hráčem s tureckými kořeny Ilkayem Gündoganem vyfotit vedle autoritářského tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Ten je dlouhodobě kritizován, že v zemi za jeho vlády dochází k porušování lidských práv a pronásledování opozice.

Po mistrovství, kde Özil s německým týmem nečekaně vypadl už ve skupině, pak hráč Arsenalu oznámil konec v reprezentaci. Vysvětlil to tím, že necítí dostatek respektu, a vedení svazu v čele s předsedou Reinhardem Grindelem obvinil z rasismu.

"Hráč mi nezavolal. V minulosti to tak bylo zvykem, když hráč končil v národním týmu. Mesut se rozhodl pro jinou cestu. Opakovaně jsem se ho snažil prostřednictvím textové zprávy nebo telefonátu kontaktovat, ale nebylo to možné. Musím to akceptovat," řekl Löw.

"Zažili jsme toho spolu hodně. Vyhráli jsme společně mistrovství světa v roce 2014, to navždy zůstane v paměti. Je to prvotřídní fotbalista. Teď budou určité diskuze. Přál bych si, aby mě osobně kontaktoval a o některých věcech jsme si promluvili," dodal německý trenér.