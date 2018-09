Osm slávistů v reprezentaci? Asi děláme práci v klubu dobře, míní záložník Hušbauer

Je jedním z osmi slávistů, kteří se vešli do nominace českého národního týmu před čtvrtečním vstupem do fotbalové Ligy národů v Uherském Hradišti proti Ukrajině. Záložník Josef Hušbauer věří ve vítězný vstup do nové soutěže.

Považujete zápas na Slovácku za hodně důležitý?

Samozřejmě. Vždyť se dá přes Ligu národů projít na mistrovství Evropy. Všichni tudíž dobře víme, o co půjde. Uděláme maximum, abychom premiérové utkání zvládli, a do nového reprezentačního cyklu vstoupili úspěšně.

Jakým budou Ukrajinci soupeřem?

Mají kvalitní a dobře poskládané mužstvo. Nebezpeční jsou především jejich krajní hráči, kteří vynikají rychlostí a umí přesně a důrazně zakončit. Na to si musíme dát pozor.

Co říkáte tak velkému počtu slávistických fotbalistů v reprezentačním celku?

Znamená to asi, že se nám daří a děláme práci v klubu dobře. Trenér Jarolím možná spoléhá na naši sehranost. Pochopitelně je tomu ale i kvůli tomu, že některé kluky ze zahraničních ligových soutěží trápí zranění.

Sparťan není naopak v nominaci ani jeden. Už jste to někdy zažil?

To ne. Vždycky to bývalo tak půl na půl, nebo spíš měli Letenští navrch. Teď je to zřejmě dáno hlavně tím, že v základní sestavě Sparty nastupuje hodně cizinců a jen minimum Čechů.

Vedle vás jsou v národním mužstvu i další slávističtí záložníci Souček, Zmrhal a Sýkora. Myslíte si, že byste mohli nastoupit proti Ukrajině ve středové formaci společně?

To by bylo určitě zajímavé. Záleží ale na kouči, pro jaké složení se rozhodne.

Probrali jste na reprezentačním srazu s Plzeňáky ještě víkendový ligový šlágr, v němž jste nadělili Viktorce čtyři góly?

Ne, už jsme se k tomu nevraceli, nyní se soustředíme výhradně na nároďák. Co jsme potřebovali, to jsme si řekli v sobotu večer po zápase.

Na Moravu jste přiletěli z Prahy letadlem do Kunovic. Už jste zažil někdy ve vzduchu tak krátkou cestu, která trvala sotva tři čtvrtě hodiny?

To ne. Jen jsme vzlétli, už jsme za chvíli zase přistávali. Přišlo nám to vhod, ušetřili jsme spoustu času. Zvlášť kdyby byla dálnice z Prahy na Brno ucpaná.

Jak se vám zamlouvá, že se důležitý zápas národního týmu hraje tentokrát v menším městě?

Věřím, že to bude pro nás plus. Na Moravě nároďák tak často nehrává, a tak o to víc snad budou fanoušci natěšení. Když hrajeme se Slavií v Hradišti proti Slovácku, bývá tady vždycky hodně bouřlivé prostředí. Snad se to ve čtvrtek večer potvrdí. Těší mě, že bude zřejmě plný dům.

Víte, že reprezentační kouč Jarolím v minulosti trénoval kromě Slavie mj. i Slovácko?

Ne. Neříkal nám to a přiznám se, že jsem to nevěděl.