V Rusku máme příležitost se proti silnému soupeři výsledkově zvednout, míní brankář Koubek

Už víte, že proti Rusům nastoupíte od začátku?

Jistotu nemám, ale indicie mi napovídají, že bych měl chytat. Věřím, že to tak skutečně bude. Moc se na utkání proti vynikajícímu soupeři, který teď v Lize národů vyhrál v Turecku, těším.

Co od něj očekáváte?

Je to pro nás příležitost se po nepovedeném duelu s Ukrajinou v Uherském Hradišti výsledkově zvednout. Věřím, že budeme silným Rusům v jejich domácím prostředí minimálně vyrovnaným soupeřem. Pro všechny z nás by to měl být další skvělý zápas, jaký potřebujeme k dalšímu posunu v kariéře.

Jste zvědavý i na stadión v Rostovu, který byl dějištěm světového šampionátu?

Já už jsem tady hrál se Spartou Evropskou ligu. Samozřejmě se ale rád podívám, co všechno se na něm změnilo k lepšímu.

Byl jste zklamaný, že v duelu Ligy národů s Ukrajinou dostal v brance českého výběru přednost Tomáš Vaclík?

Ne. Od června, kdy jsem stál v bráně při vysoké porážce s Austrálií, jsem to tak trochu čekal. A potvrdilo se, že se trenér Jarolím rozhodl dobře. Tomáš podal velmi dobrý výkon. Zdá se, že ho přestup do Sevilly hodně nakopl.

Jak velký problém je pro české mužstvo domácí nezdar s Ukrajinou?

Já nepřemýšlím o žádném katastrofickém scénáři. Nechci si připouštět, že bychom mohli třeba spadnout do třetí divize. Čekají nás ve skupině ještě další tři utkání a v nich může být zase všechno jinak. Aktuální forma mnohých hráčů se může za víc než měsíc změnit.

Český tým taky čeká na uzdravení několika opor...

Je to tak. Je možné, že v říjnu budeme mít na Slovensku a na Ukrajině k dispozici silnější mužstvo.