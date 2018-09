Další výhra Ukrajinců českými fotbalisty zacloumala. Ale pořád máme na to se o prvenství poprat, věří Hušbauer

Ani jemu to samozřejmě nedá a ke krajně nepovedené čtvrteční konfrontaci v Uherském Hradišti se pořád vrací.

„Všichni jsme věděli, že Ukrajina má silný mančaft, což teď výhrou nad Slováky znovu potvrdila. Nám se proti ní nepovedl první poločas, neplnili jsme věci, které jsme plnit měli, takže hosté byli hodně u míče a z toho se rekrutovala jejich převaha," měl i slávistický dirigent výhrady k výkonu předváděnému do přestávky.

„Po změně stran to už ale byl vyrovnaný zápas, v němž šlo o to, kdo dá druhý gól. My to nebyli, naopak jsme smolně inkasovali. Ale právě ze hry a výkonu ve druhé půli musíme v dnešní přípravě s Ruskem vyjít. Když na něj navážeme a přidáme větší kvalitu ve hře dopředu, výsledek se dostaví," věří Hušbauer.

Přípravný zápas Rusko - Česká republika se hraje v pondělí v 18 hodin v Rostovu na Donu, řídí ho Alijar Aghajev z Ázerbájdžánu, přímý přenos vysílá ČT Sport, on line reportáž sledujte na www.sport.cz

Přitom i jemu je jasné, že duel s Ruskem bude hodně náročný. A nic na dom nemění, že se domácí budou muset obejít bez zraněného kapitána střelce Dzjuby, že jim bude scházet i Kudrjašov a trenér Čerčesov nejspíš udělá v sestavě i další změny.

„Bude to úplně jiné mužstvo, než hrálo na mistrovství světa," připomněl Hušbauer, že v současném kádru chybí hned deset hráčů, kteří na šampionátu dopomohli Rusku k postupu do čtvrtfinále.

„Hráli tam velice dobře a postoupili mezi osm posledních zaslouženě, teď je ale jejich sestava přece jen trochu nečitelná. Uvidíme až na hřišti. Jejich styl se ale určitě nezměnil. Hrají velice kompaktně, takže je těžké se k jejich bráně dostat. Ale i tak věřím, že na to máme, i když pro domácí bude velkou výhodou, že jim bude nápomocno čtyřicet tisíc diváků v ochozech."

Na českou reprezentaci je po nepovedeném vystoupení proti Ukrajině vyvíjen značný tlak, aby se dnes proti Rusům předvedla v mnohem lepším světle než ve čtvrtek v Uherském Hradišti a napravila pošramocený obraz i dojem.

„Bereme utkání jako přípravu na říjnové zápasy Ligy národů, v níž se můžeme ukázat, ale rozhodně ne jako duel sloužící k nápravě toho, že se nám něco nepovedlo," oponuje Hušbauer.