Zasloužil bych si popravu, uznal po blamáži Jarolím. Funkci však nesložil

Vyrukoval s tím sám. „Je mi hrozně. Za všechno mohu já, takže bych si zasloužil veřejnou popravu,“ reagoval reprezentační kouč Karel Jarolím na blamáž, kterou jeho mužstvo v přátelské konfrontaci s Ruskem zažilo. Ale že by rezignoval hned v Rostovu? Že by složil funkci po pětigólovém výprasku? „To řešit nebudu, ale v nejbližších hodinách se to určitě dozvíte,“ pravil tak mnohoznačně, jako by avizoval svůj konec u národního týmu.