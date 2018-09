Sborná rozdrtila přihlížející Čechy, opěvují ruská média fotbalisty

"Sborná plná hrdinů rozdrtila Čechy v prvním domácím zápase od mistrovství světa," napsal Sovětskij sport o "nádherném vítězství Ruska".

Šlo sice "jen o přátelský zápas a proti Česku", ale přesto trenér Stanislav Čerčesov dal na srozuměnou, že k utkání přistupuje s plnou vážností a hráči budou bojovat naplno. Vstupenky na utkání ostatně byly podle deníku vyprodány během pár dnů a překupníci je posléze nabízeli o několik tisícovek dráže.

"Češi doslova stáli"

"Od prvních minut se sborná rozhodla hned předvést Čechům, kdo je tady pánem na hřišti. Již v osmé minutě Rostov Arena vybuchla nadšením. Gazinskému se povedla přesná přihrávka, obránci hostů chybovali v nejjednodušší situaci, Ionov sebejistě překonal brankáře a běžel se radovat za branku. A jelo se dál. Rusům se v útoku dařilo prostě vše, zatímco Češi doslova stáli a přihlíželi, jak Zabolotnyj střílí druhý gól," rozplýval se komentátor.

"Zdálo by se, že by bylo záhodno přibrzdit, ale Čerčesov dál hnal Rusy kupředu a v 29. minutě bylo skóre už drtivé," napsal o Ionovově proměněné penaltě za faul na Zabolotného. "Hosté si ke konci poločasu začali vést agresivněji, ale kromě centrů do pokutového území nic nevymysleli," poznamenal.

Češi se podle něj jakžtakž vzpamatovali po přestávce a více hru kontrolovali, nicméně nadále opomíjeli střelbu. Až v 74. minutě uspěli zásluhou Tomáše Součka. Nicméně "boží dopuštění" na rostovském stadionu pokračovalo góly Alexandra Jerochina a Dmitrije Poloza, který v samém konci upravil na konečných 5:1, uzavřel Sovětskij sport.

"Ve druhém poločase Rusko dlouho spalo, tempo pokleslo, šance nevznikaly. Vše ale změnil gól Čechů, po kterém náš tým začal hrát aktivněji a vstřelil dvě branky," uvedl server Sport.ru.

Deník Sport-Express na svém webu zdůraznil, že sborná "roztrhala" český tým i bez hlavní hvězdy čtvrtfinalistů z MS Arťoma Dzjuby, zotavujícího se po zápase s Tureckem. Na vysokou výhru stačilo složit reprezentaci napůl z náhradníků. Sice i český kouč Karel Jarolím musel poslat do hry snad všechny náhradníky, "ale i za této situace hosté vypadali slabě". Utkání se sparringpartnerem mohlo skončit i v poločase, ale banket pokračoval a Sborná - i když pustila jeden gól - nakonec darovala Rostovu drtivé vítězství, uvedl deník.