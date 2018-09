Vyčerpal jsem všechny možnosti ke zlepšení, smutní Jarolím

Jarolím vedl český tým od srpna 2016 a jeho pozice byla v ohrožení už po neúspěšné kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Tehdy dostal bývalý kouč Slavie nebo Mladé Boleslavi ultimátum v podobě úspěchu v Lize národů, do ní však reprezentace vstoupila minulý týden prohrou 1:2 s Ukrajinou.

V pondělí pak čeští fotbalisté utrpěli v přípravě v Rusku debakl 1:5, což je spolu s nedávným výpraskem 0:4 od Austrálie nejvyšší prohra v historii národního týmu. "Definitivně to dozrálo v Rusku. V letadle jsem se sešel s vedením a usoudil jsem, že mužstvo bude potřebovat nový impulz," řekl Jarolím v rozhovoru pro FAČR.

"Na příštím srazu v říjnu čekají tým dva zápasy Ligy národů a ve mně tak nějak dozrálo, že už jsem asi vyčerpal všechny možnosti, aby to bylo lepší," uvedl dvaašedesátiletý kouč, pod jehož vedením reprezentace vyhrála deset z 22 zápasů, čtyřikrát remizovala a osmkrát prohrála

Možnosti trénovat národní tým si vážím, říká Jarolím

"Měl jsem takové angažmá, na které vzpomínám hodně rád. Tohle úplně nejšťastnější, co se týče sportovních výsledků, nebude. Ale dostal jsem možnost trénovat nároďák a toho si nesmírně vážím a vážit budu. Beru to jako ohromnou zkušenost, protože jsem poznal, že to je úplně jiná práce než v klubu. Jen mě mrzí, že jsme neměli lepší výsledky," dodal.

Jarolím také uvedl, že po odchodu od reprezentace si dlouho přestávku dávat nemusí a klidně by se brzy vrátil k trénování. "Každodenní práce u reprezentace není tak intenzívní, takže asi bych neměl problém, kdyby přišla nějaká nabídka. Ale je to tak čerstvé, že o tom nechci moc přemýšlet. Musím si urovnat myšlenky a uvidíme, co čas přinese," prohlásil.