Pulkrab zařídil vítěznou tečku pro Lvíčata

Vítězné loučení. Česká fotbalová reprezentace do 21 let v posledním duelu 1. kvalifikační skupiny o mistrovství Evropy 2019 porazila v pondělí v Chomutově Moldavsko. Trefa Matěje Pulkraba znamenající zisk tří bodů byla jen slabou náplastí na nezdar v boji o italský šampionát, kde budou svěřenci Vítězslava Lavičky chybět.

Čeští mladíci vstoupili do závěrečného duelu skupiny skvěle, když Sáček z vlastní poloviny prošel středem hřiště až téměř k pokutovému území Moldavska, kde posunul balón kolmo za obranu k Pulkrabovi pálícímu levačkou nechytatelně - 1:0.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Branka nám pomohla, pak jsme byli blízko, abychom náskok navýšili. Ale nepodařilo se přidat druhý gól. Špatná produktivita nás ostatně trápila v celé kvalifikaci," posteskl si Vítězslav Lavička, trenér české jednadvacítky.

Následně český tým dvakrát zahrozil Alexem Králem, ovšem šance po rohovém kopu ani po individuálním průniku zůstaly nevyužity. Domácí tým byl kreativnější, ovšem chybělo gólové vyjádření. Krátce před poločasem pak mohli z ojedinělé akce hosté vyrovnat, když Cojocaru tísněný Chalušem pálil velice nebezpečně z hranice pokutového území, ale Stejskal skvěle balón vyrazil na rohový kop.

Český tým po následném získání míče a bleskovém výpadu mohl náskok navýšit, ovšem po Trubačově centru Pulkrabovu hlavičku mířící pod břevno brankář stačil vyrazit.

„Hlavní bylo vítězství. Při těsném vedení jsme se nemohli tolik hrnout dopředu. Ale udrželi jsme nulu, což se nám v kvalifikaci mnohokrát nepodařilo. Každopádně představuje kvalifikace zklamání, protože postup nám utekl," ohlížel se zpět střelec jediné branky Matěj Pulkrab.

Po obrátce chyběla českému týmu přímočarost a dravost z prvního dějství, náznaky šancí Pulkraba a Matouška nepředstavovaly pro Moldavsko skutečné nebezpečí. Ani hosté si však nedokázali připravit skutečně vyloženou příležitost, a tak jediná trefa zápasu po spolupráci hráčů patřících pražské Spartě znamenala české vítězství.

„Druhý poločas už byl jenom boj. Soupeř cítil naději na vyrovnání. Je to velice houževnatý soupeř, proto jsme o přestávce nabádali hráče k aktivitě. Když se nepodařilo vstřelit druhý gól, bylo to napnuté až do konce," říkal Lavička, jehož tým zůstal daleko za postupovými pozicemi. „V průběhu celé kvalifikace nás zrazovala koncovka a naše výkony byly nevyrovnané. Jednoznačnou ambicí byl postup z prvního místa nebo alespoň druhá příčka, která by dávala naději na baráž. Je jasné, že jsme všichni moc zklamaní," posteskl si Lavička.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na ME v Chomutově: Česko - Moldavsko 1:0 (1:0) Branka: 5. Pulkrab. Rozhodčí: Nyberg - Wärnmark, Beigi (všichni Švéd.). ŽK: Lischka, Pulkrab (oba ČR). Diváci: 2123. Česko: Stejskal - Lischka, Chaluš, Král, Wiesner - Ladra (67. Matoušek), Sáček (83. Kulhánek), Hašek, Takács, Trubač (75. Sadílek) - Pulkrab. Trenér: Lavička. Moldavsko: Cebotari - Svinarenco, Marandici, Craciun, A. Macritschii - Oancea (75. Tsurcan), Caimacov, V. Macritschii - Stina, Gulceac (63. Dragan), Cojocaru (83. Caruntu). Trenér: Culibaba. 18:30, Řecko - Bělorusko, San Marino - Chorvatsko.