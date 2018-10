Potupa pro Němce. Trenér řízl do sestavy, přesto přišla rekordní porážka

Očekávaný výsledek se nedostavil, porážka 1:2 není tím, na co chtěli Němci ve Francii dosáhnout. Už na letošním mistrovství světa to v soukolí německé fotbalové mašiny pořádně drhlo a nebýt od té doby přípravného zápasu s Peru (2:1) byla by to i dál pořádná bída. Fotbalová chlouba propadala zmaru a experti i fanoušci volali po konci kouče.

Po posledním debaklu 0:3 s Nizozemskem to vypadalo, že Löw nemůže situaci ustát. Teď sice přišla další porážka, ale kouč překvapivě kritické sprše nečelí. „Tohle je správná cesta," chválí trenéra i po porážce jindy hodně kritický list Bild. Oceňuje, že se trenér nebál říznout do sestavy a udělal hned pět změn.

Zabraly pohovory?

"Z výsledku jsme pochopitelně zklamaní, ale jinak jsme se mistrům světa úplně vyrovnali. Naší snaze chyběl jen druhý gól, tým podal jasně lepší výkon," poznamenal Löw pro televizní stanici ARD. "Francouzská individuální kvalita je neuvěřitelná. Prakticky z ničeho nám vstřelili dva góly," kroutil hlavou trenér. Ten po Nizozemsku sliboval důrazné pohovory s hráči a zdá se, že hvězdy si vzaly slova kouče k srdci.

Před pár dny musel uznat, že jeho tým dostal napráskáno od Nizozemců. „Byla to brutální a skličující porážka," uvedl po porážce 0:3. Tentokrát byl s výkonem spokojený, i když Němci na body znovu nedosáhli. „Myslím, že jsme po té drsné porážce s Nizozemskem dokázali velmi dobře na situaci zareagovat," věřil kouč, který vede německé fotbalisty od roku 2006 a získal s nimi titul mistrů světa a další tři medaile na světových a evropských šampionátech. Na lavičce národního týmu koučoval už při 169 utkáních.

Teď se může stát, že tým skončí v první skupině elitní Ligy národů. Na kontě má zatím jeden bod a bezpodmínečně musí vyhrát listopadový domácí duel s Nizozemskem.