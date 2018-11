Šilhavý našel náhradu za Krmenčíka. Do reprezentace povolal z Jablonce nováčka Doležala

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý dodatečně povolal do národního týmu pro zápasy s Polskem a Slovenskem útočníka Martina Doležala. Jablonecký střelec dal v neděli Bohemians 1905 dvě branky, v národním týmu je nováčkem.

Ještě po nedělním triumfu 3:1 nad Bohemians 1905 se jablonecký útočník Martin Doležal těšil, že si po náročném programu odpočine. Oddech si nakonec nedá, ale vůbec to vytáhlému kanonýrovi nevadí! Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý ho totiž dodatečně povolal do národního týmu, kde je 28letý útočník nováčkem.

„Ani jsem nevěděl, že jsem v náhradnících. Ale jestli mě trenér povolá nebo ne, to záleží na něm. Samozřejmě bych byl rád, kdyby ano. Ale když ne, svět se nezboří. Když budu pokračovat stejnými výkony, třeba mě někdy povolá," říkal Doležal v neděli večer po utkání s Klokany, kterým vstřelil dva góly.

Nakonec se dočkal a dnes jede na první sraz reprezentačního áčka, které čeká přípravný zápas v Polsku a utkání Ligy národů se Slovenskem.

Odpočinek se nekoná

Dodatečná nominace tedy odchovanci Olomouce změnila plány. „Strašně moc se těším na odpočinek, je potřeba od fotbalu vypnout. Těším se na syna, kterého jsem už dlouho neviděl," plánoval po náročném týdnu, ve kterém absolvoval dlouhou cestu do Kazachstánu a v neděli ho zakončil s pražským celkem, jemuž vstřelil dvě branky.

„Jsem rád, že se mi po zranění zase podařilo dát góly, když to nevyšlo v Astaně," liboval si Doležal, který se v září v utkání Evropské ligy v Rennes poranil kotník a téměř měsíc byl mimo. V neděli však potvrdil, že se vrací do formy před pobytem na marodce.

„Situaci nám komplikují některá zranění, řešíme alternativy za Michaela Krmenčíka. Necháváme si ještě čas na doplnění čtyř hráčů. Mělo by jít o jednoho hrotového útočníka, hráče do středu pole a jednoho krajního beka a stopera," řekl Šilhavý na nominační tiskové konferenci. V případě útoku ukázal na Doležala.

Ten se v národním týmu potká s parťákem z Jablonce Michalem Trávníkem, se kterým naposledy v lize předvedli perfektní spolupráci při vítězném gólu na 2:1. „Viděl jsme Trávu na kraji, jen jsme se na sebe podívali, naběhl jsme si na přední tyč a Tráva mi to tam výborně dal. Jen jsem se modlil, ať to dobře trefím a naštěstí to tam padlo," popsal Doležal. Teď jejich souhry může využít i česká reprezentace.