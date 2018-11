Železný muž! Kalas hraje s deskami v puse, na letišti už dvakrát pípal

Normální smrtelníci by marodili až tři měsíce, obránce Tomáš Kalas čtyři týdny po operaci zlomené čelisti stál na hřišti. „Lékaři mi říkali, že budu bez fotbalu asi šest týdnů. Po čtyřech jsem šel na kontrolu, zakývali mi čelistí a řekli: dobrý, je to srostlý. Dva dny na to jsem hrál zápas," uvedl stoper Bristolu s tím, že obavy v soubojích neměl.