Měl být na marodce, ale vyhlíží reprezentační debut. Pomohli spoluhráči i krevní plazma

Stovky kilometrů za volantem byly předehrou první účasti Martina Doležala na srazu české fotbalové reprezentace. Osmadvacetiletý útočník Jablonce byl do kádru národního mužstva premiérově povolán dodatečně až v neděli večer, kdy mířil za rodinou do Olomouce. „Je to splněný sen," říká střelec Severočechů, když za sebou měl první trénink s národním výběrem.