Zmizel chaos, který na hřišti vládl za Jarolíma. I proto umí Češi zase vyhrávat

Najednou zase Češi vyhrávají. A dokonce na soupeřových hřištích. Vyhráli v Trnavě nad Slováky, kde šlo o body do Ligy národů, teď porazili v Gdaňsku díky trefě Jankta účastníky letošního mistrovství světa Poláky, i když šlo jen přípravný duel. Zázračná proměna? Charisma, jež v sobě nový kouč Jaroslav Šilhavý má a které přenesl i na hráče? Nebo prostě vyznávání pokory, poctivého přístupu a snahy vyznávat a zpočátku praktikovat s národním týmem věci jednoduché, neboť v nich vidí základ?

„Kompaktnost a týmovost, v tom se vzestup a progres skrývá," bez obalu poukázal na hlavní důvod proměnu české reprezentace autor vítězného gólu Jakub Jankto.

„Za trenéra Jarolíma to byl tak trochu chaos, neboť jsme nevěděli, kde běhat. Teď se to změnilo, s novým koučem jsme začali od jednodušších věcí," vystihl, co Jaroslav Šilhavý dokázal během krátké doby změnit.

I v Gdaňsku to bylo na hře české reprezentace patrné. Bojovala, dávala do zápasu s Lewandowskim a spol. všechno, od samého začátku si počínala aktivně. Organizovaná a obětavá obrana byla základem, snaha o rychlé výpady a ofenzivní hrozbu nadstavbou.

Šilhavý: Nechtěl by se cpát do konfrontace

„Nechtěl by se cpát do konfrontace," snažil se reprezentační kouč trochu obrousit slova vyřčená jeho svěřencem. „Pravdou ale je, že od začátku jsme věděli, že se organizace hry musí zlepšit, protože bez ní to nejde. A s ní jsme také začali," pronášel po výhře nad Poláky Šilhavý základní premisu, kterou se řídí.

„Od obranné fáze jsme museli začít, pokud jsme chtěli být úspěšní a vyhrávat. A my vyhrávat samo sebou chceme. Všichni. Já i hráči. však bylo vidět, že se třeba jako Kalas vrhají do střel jako hokejisté, jen aby vítězství udrželi," kvitoval reprezentační kouč vůli a obětavost, kterou prokazoval jeden hráč jako druhý.

Proto Poláky porazili. Proto si před pondělním duelem Ligy národů se Slováky, v němž půjde o setrvání ve druhé divizi, zvedl celý český tým sebevědomí.

„Takovou vzpruhu jsme potřebovali. A navázat na výkon ve dvou předchozích zápasech také," přitakával Jankto, že se další krok povedl. A nic na tom, že šlo jen o přátelský zápas proti Polákům, kteří se na podzim vysloveně trápí a nevyhráli ani pátý zápas v řadě.

„Nemluvil bych o kroku, zatím jsou to jen krůčky. Ale chceme dělat další a další. Je příjemné mít skalp Poláků, vědět o spoustě výborných věcí, které se nám v zápase s nimi povedly, ale přitom si uvědomujeme i nedostatky, jež v naší hře byly," hodnotil Šilhavý pragmaticky druhé vítězství, na něž česká reprezentace pod jeho vedením dosáhla.

Před pondělním duelem ale moc a moc důležité.