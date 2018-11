Dino Koller zase nosí štěstí. Devatenáctka využila domácího prostředí a postupuje

Ještě v nastavení museli přežít velkou šanci soupeře, svůj cíl však nakonec splnili. Česká fotbalová reprezentace do 19 let v Kroměříži porazila Makedonii 2:1 a zajistila si tak postup do jarní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Mužstvo vede trenér Jan Suchopárek s asistentem Michalem Horňákem, patronem týmu je Jan Koller, nejlepší střelec v historii české reprezentace.