Máme i jiné priority, než je závěrečná tabulka, hlásí před bitvou se Slováky kapitán Dočkal

Před měsícem to byl na Slovensku jeho zápas. Po roce se Bořek Dočkal vrátil do reprezentace a s kapitánskou páskou na rukávu dovedl v Trnavě národní tým k výhře 2:1. Nejenže na obě branky nahrál, ale byl tím pravým lídrem, kterého reprezentační mužstvo dlouho postrádalo. Dnes večer povede české fotbalisty do zápasu se Slováky zase. A nikoli jen s cílem neprohrát, což by v konečném účtování skupiny postačilo k setrvání v druhé divizi Ligy národů a výhodnější pozici při prosincovém losování kvalifikace o EURO 2020.