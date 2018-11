Neymarovo zranění není vážné, PSG by neměl chybět

Poplach v Paříži byl nejspíš zbytečný. Zranění hvězdného útočníka Neymara z přípravy brazilské fotbalové reprezentace není vážné a francouzskému mistrovi Paris St. Germain by neměl v dalších zápasech chybět. Kvůli problémům s třísly odehrál Neymar proti Kamerunu jen pár minut.

"Díky za všechna přání brzkého uzdravení, nemyslím, že by to bylo něco vážného," uklidnil brazilský kanonýr své fanoušky na instagramu. Na trávník se zhroutil už po šesti minutách poté, co vystřelil na branku, a musel střídat.

Kvůli zranění nedohrál úterní přípravu ani jeho kolega z útoku pařížského klubu Kylian Mbappé, francouzský mladík si v zápase s Uruguayí poranil rameno. V sobotu PSG přivítá v domácí soutěži Toulouse, příští týden ho čeká v Lize mistrů Liverpool.

"Žádný hráč není důležitější než celý tým, ale potřebujeme ho. Doufáme, že bude fit," řekl o Neymarovi jeho klubový spoluhráč a úterní soupeř, kamerunský útočník Eric Maxim Choupo-Moting.