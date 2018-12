Trenér Lavička u reprezentační jednadvacítky skončil. Kam povedou jeho další kroky?

Vítězslav Lavička o svém působení u reprezentace do 21 let.

„Tři a půl roku je podle mého názoru odpovídající doba u jednoho týmu, a já se proto rozhodl posunout v kariéře dál. Dohodli jsme se s vedením fotbalu, že ve spolupráci nebudeme dál pokračovat. Děkuji za příležitost působit po dva kvalifikační cykly u reprezentační jednadvacítky a navázat tak na zkušenosti, které jsem u stejného výběru nasbíral před jedenácti lety," potvrdil pro Sport.cz Vítězslav Lavička.

Odcházející Lavička se ujal reprezentační jednadvacítky v létě roku 2015 a v prvním kvalifikačním cyklu s ní postoupil na evropský šampionát v Polsku. Tam ovšem skončila česká Lvíčata ve skupině poté, co sice porazila Itálii, ale prohrála s Německem a Dánskem. Druhý pokus o postup na malé EURO už Lavičkovi nevyšel, neboť jeho tým neprošel kvalifikací.

Trenér Vítězslav Lavička po příjezdu české fotbalové reprezentace do 21 let na ME do Polska.

Radek Malina

„Pochopitelně že raději budu vzpomínat na první cyklus, který skončil výhrou ve skupině a postupem na evropský šampionát. Sehráli jsme tam vyrovnané zápasy s výběry ze zemí patřících ke špičce Evropy. Právě skončená kvalifikace postupem neskončila, tým doplatil na několik vážných zranění klíčových hráčů, výrazné osobnosti Schick a Jankto, které by patřily do jednadvacítky, už dorostly do áčka a na Chorvatsko a Řecko jsme byli krátcí," glosoval Lavička své působení u reprezentační jednadvacítky.

„Práce u reprezentačního výběru je jiná než v klubu, jsem rád, že jsem mohl tuto zkušenost zažít."

O dalších krocích, natož pak příštím trenérském angažmá nechtěl Vítězslav Lavička mluvit.

Vrátí se jako trenér na Letnou?

„Vždyť jsme se teprve dnes dohodli na ukončení mé práce s jednadvacítkou. Teď bych proto raději poděkoval vedení asociace za velmi dobré podmínky, které týmu do jednadvaceti let vytvořilo, a svému nástupci Karlu Krejčímu popřál radost z práce a úspěchy," připomínal, že ve službách fotbalové asociace zůstává do konce roku, kdy mu vyprší smlouva.

Bude Vítězslav Lavička znovu trenérem pražské Sparty?

Vlastimil Vacek

Logicky proto odmítal veškeré spekulace, které jeho jméno spojují s mnohými kluby, pražskou Spartou mezi nimi, natož aby je komentoval.

„Opravdu se nebudu na toto téma vyjadřovat," pravil s diplomacií sobě vlastní, takže fotbaloví fanoušci se mohou dál jen dohadovat, kam povedou Lavičkovy kroky.