Plzeň dovedl k titulu, s Vrbou byl na EURO. Lvíčata beru jako odměnu za práci u dvacítky, říká Krejčí

Plzeňskou Viktorii dovedl k mistrovskému titulu, vytvořil s ní rekordní vítěznou šňůru. S koučem Vrbou postoupili s reprezentačním A-týmem na ME 2016, s dvacítkou v uplynulých dvou letech porážel i favority. Teď má před sebou trenér Karel Krejčí další výzvu: pokusí se dovést českou jednadvacítku na ME 2021. „Je to krok dopředu v mojí kariéře," říká nástupce Vítězslava Lavičky u Lvíčat.