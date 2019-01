Brazilci ne, Messi a spol. ano, oznámili Argentinci! Češi dohodu dementují

Mluvilo se také o Brazílii, náhrada však může být neméně atraktivní. Čeští fotbalisté by se 26. března měli v Drážďanech utkat v přípravě s Argentinou. Její asociace zprávu oznámila na svém webu. Fotbalová asociace ČR informaci dementovala. Jednání podle ní pokračují. Reprezentace hledá soupeře pro volný termín, všechny eventuality z Evropy postupně padly.

Češi měli po losu v Dublinu brzy jasno. Kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 začnou na slavném londýnském stadionu Wembley. Favorizovaná Anglie, nasazená z prvního koše, bude na své ostrovní půdě 22. března hned jejich prvním soupeřem.

# SelecciónMayor La @Argentina jugará un amistoso ante República Checa el próximo 26 de marzo en el Stadion Dresden de Alemania. pic.twitter.com/8m8xba5o99 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 11. ledna 2019

Hledal se však soupeř na druhý březnový termín, v němž mají Češi kvalifikační volno. A jak Argentinci oznámili, šlo by o velmi atraktivní duel. Messi a spol. se 22. března v Madridu utkají s Venezuelou, pak by se přesunuli do Německa ke konfrontaci s týmem Jaroslava Šilhavého.

"Páteční informaci argentinské strany musíme dementovat. Nejedná se aktuálně v tuto chvíli rozhodně o oficiální a finální domluvu obou asociací," uvedl Michal Jurman, mluvčí FAČR.

"Stále tedy probíhají jednání se všemi možnými soupeři, kteří připadají v úvahu pro zápas v termínu 26. března, mezi které patří například právě zmíněná Argentina, ale i již předem avizovaná Brazílie a další státy. Finální rozhodnutí a dohodu obou stran v tomto směru očekáváme na začátku následujícího pracovního týdne," dodal.

Pokud by fotbalisté proti Argentině skutečně nastoupili, obě země by se utkaly po dlouhých 37 letech. Naposledy Argentina hrála ještě s Československem v březnu 1982.

Největší hvězdou Argentiny je Lionel Messi. Kanonýr Barcelony však od loňského MS za národní tým nenastoupil. Mezi další hvězdy patří Sergio Agüero z Manchesteru City, Paulo Dybala z Juventusu či Mauro Icardi z Interu Milán.