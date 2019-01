Trenér, který jako poslední dovedl Česko k medaili na ME, míří do Lotyšska

Fotbalové reprezentace Lotyšska do osmnácti a devatenácti let povede český trenér Jakub Dovalil. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Prahy, který naposledy působil v roli sportovního ředitele FK Teplice, podepsal kontrakt na dva roky do prosince 2020 s dvouletou opcí.

„Vybral si mě přímo prezident lotyšského fotbalového svazu. Vidím jako velkou výhodu, že ve srovnání s klubovými povinnostmi si mohu tým připravovat podle svého a nebudu ničím limitovaný," těší se na novou práci Dovalil, který bude mít na povel výběry do osmnácti a devatenácti let.

S působením u reprezentačních týmů má bohaté zkušenosti. V tuzemsku vedl národní výběry do šestnácti, sedmnácti, osmnácti i devatenácti let. Od roku 2008 pak byl hlavním trenérem jednadvacítky, s kterou se zúčastnil dvou mistrovství Evropy a v roce 2011 tým dovedl na kontinentálním šampionátu v Dánsku k bronzovým medailím. Od té doby na podobný úspěch Lvíčata čekají.

Trenér české reprezentace do 21 let Jakub Dovalil během přátelského utkání s Anglií v Praze na Letné.

Vlastimil Vacek, Právo

Prezidentem fotbalového svazu v Lotyšsku je sedmatřicetiletý Kaspar Gorkšs, jehož si fanoušci mohou pamatovat z nedávného působení v pražské Dukle. „Naším společným přáním je vybudovat tým, z něhož třeba vzejde úspěšná generace jako před patnácti lety, kdy se národní tým Lotyšska probojoval na mistrovství Evropy 2004. Je to velká trenérská výzva," připomíná úspěch Lotyšska v podobě účasti na šampionátu v Portugalsku Dovalil, který má zkušenosti i z práce u reprezentace českého elitního výběru, kde byl jako asistent na mistrovství Evropy 2012.

V zahraničí už Dovalil působil jako trenér národního týmu Spojených Arabských Emirátů do dvaceti let v roce 2016. „Po zkušenosti v podobě sportovního ředitele v Teplicích jsem se chtěl vrátit k trénování. V tuzemsku se však žádná nabídka, která by mě oslovila, nenaskytla," vysvětluje Dovalil, jehož prvotním úkolem bude připravit lotyšskou fotbalovou reprezentaci do devatenácti let na první fázi kvalifikace o ME, v níž v domácích podmínkách bude hostit Moldavsko, Izrael a Nizozemsko.