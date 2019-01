Za kolik na Brazílii? Boj o výši vstupného na FAČR pokračuje. Jasno bude příští týden

Přípravy na zápas s Brazílií v Edenu běží na plné obrátky. Zájem je už nyní obrovský, i když cena vstupenek ještě nebyla stanovena. „Komunikujeme o ní s Brazílií, která na vstupném také participuje, a především v rámci výkonného výboru a STES. Připravujeme potřebné záležitosti směrem k našim smluvním partnerům a zejména k veřejnosti. Fotbalová asociace omezuje protokol, který běžně používá, aby se k fanouškům dostalo co nejvíc vstupenek a pokud možno v přijatelné finanční výši," zdůraznil šéf FAČR Martin Malík.

Jasno by mohlo být v následujícím týdnu. Podle informací Sport.cz existují na FAČR a STES dva názorové proudy. Jeden chce pro fanoušky přijatelnou cenu, druhý chce naopak vydělat na vstupném co nejvíc. V tom případě by ale hrozilo, že zápas nemusí být vyprodaný, jako například „předražený" kvalifikační duel s Německem.

Jako při každém velkém utkání se budou snažit dostat ke vstupenkám i překupníci. Asociace proto spolupracuje i s policií, aby tomu v maximální možné míře zabránila. „Řešíme to samozřejmě také interně v rámci našich bezpečnostních opatření. Policii ČR budeme žádat o určitou prevenci v okolí stadionu. Na druhou stranu, i z pohledu opatření UEFA proti překupníkům, tento nešvar se úplně vymýtit nedá. Uděláme ale maximum, aby lidé, kteří se dostanou ke vstupenkám, je nenakupovali za účelem dalšího předprodeje," zdůraznil Malík.

Když nepřijedou hvězdy, dostanou méně peněz

Fanoušky samozřejmě také zajímá, v jaké síle Brazílie přijede, zda v Edenu nastoupí hvězdy jako Neymar, Marcelo a další. „Nikdo vám nedá do smlouvy, že jmenovitě přijedou ty a ty největší hvězdy. Dáme tam ale pojistku, že pokud Brazílie nepřijede s nejlepšími hráči a projeví se to negativně na zájmu fanoušků, snížíme výrazně částku, kterou má Brazílie dostat," pravil šéf asociace.

Brazílie ve volném březnovém termínu měla o zápas s Českem zájem, jednání trvala několik týdnů. Šlo především o to, dostat požadavky Brazilců na úroveň přijatelnou pro FAČR. Brazilci budou mít zabezpečený pobyt a měli by dostat i částku v přepočtu ve výši mezi dvaceti a pětadvaceti miliony korun. „Jde o nejnákladnější akci tohoto druhu minimálně v moderních dějinách českého fotbalu. Věřím, že nebudeme ve ztrátě, jde nám i o to, že zápas s Brazilci bude formou odměny pro věrné fanoušky," konstatoval Malík.

Dál podle něho trvá i zájem Argentiny o podzimní volný termín. „Jsme v kontaktu, ale Argentinci zatím stále trvají na stadionu s minimální kapacitou třicet tisíc fanoušků. Takový u nás nemáme, v úvahu by přicházely jako nejbližší Drážďany nebo Norimberk, ale tenhle požadavek je pro nás značně limitující. Chtěli bychom Argentinu vidět u nás. V každém případě si zájmu dalšího z fotbalových gigantů velmi vážíme," uvedl předseda FAČR.