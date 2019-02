Odtajněno! Kolik budou stát lístky na Brazílii? Začíná se na tisícovce

Zápas české fotbalové reprezentace proti Brazílii, to bude opravdový svátek. Čeká se, že stadion v Edenu, který se nyní jmenuje Sinobo Stadium, bude 26. března praskat ve švech. Fotbalová asociace ČR nyní odtajnila, jak to bude se vstupenkami. Ty se začnou prodávat v Edenu 25. února od osmi hodin ráno a budou stát od 990 do 2490 korun. „O ceně lístků jsme interně dlouho diskutovali a myslím, že jsme se dokázali vejít do přiměřené cenové hladiny, která odpovídá výjimečnosti utkání," tvrdí Martin Malík, předseda FAČR.