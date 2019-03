O brankářské jedničce pro zápas s Anglií už Šilhavý jasno má, na Selkeho rozhodnutí si ještě počká

Přátelská konfrontace s Brazílií sice vyvolává hotové fotbalové šílenství, ale pro vás je určitě prioritou vstup do evropské kvalifikace a úvodní duel s Anglií. Kolik střípků do mozaiky poznání o současné reprezentaci Albionu už jste poskládal a jaký obraz jste z ní vyčetl?

Už je jich skutečně hodně. Ty s označením respekt pochopitelně převažují, protože Angličané jsou favority naší skupiny. Na loňském světovém šampionátu v Rusku, kde se dostali až do semifinále, hráli velice dobře, v Lize národů ve výkonech pokračovali. Měli ve skupině Španělsko a Chorvatsko, přesto ji vyhráli. Rozhodně nás nečeká nic jednoduchého, i favorité ovšem někdy klopýtnou, o což se budeme snažit.

Takže plán už se vám v hlavě rýsuje? Už víte, jak přinutit Angličany, aby doma, a ve Wembley k tomu, klopýtli?

Samozřejmě že před plným stadionem s devadesáti tisíci diváky určitá nervozita zavládne, takže prvním předpokladem bude se s ní vyrovnat. Dost našich hráčů už sice má něco za svou, i pro ně to ovšem bude zkouška. A dalším předpokladem pak bude aktivní hra, kterou musíme praktikovat.

Kouč Jaroslav Šilhavý diriguje hráče během tréninku.

A pak je tedy předpoklad uhrát třeba remízu, jako před jedenácti lety, když jste coby asistent Petr Rady zažil ve Wembley remízu 2:2? Je reálné o podobném výsledku uvažovat i v kvalifikaci?

Samozřejmě že bychom byli rádi, kdybychom nerozhodný výsledek zopakovali. Nepojedeme v roli obětního beránka, budeme bojovat a věřím, že odejdeme se vztyčenou hlavou, ať dopadne utkání jakkoli.

Na úterý jste naplánoval poslední sezení se svými asistenty, na němž se společně dívali na poskládanou mozaiku poznatků o anglické reprezentaci. Nakolik máte tedy jasno o nominaci?

Od posledního srazu uběhla dlouhá doba, takže jsme s hráči hodně komunikovali, jezdili za nimi, abychom je viděli a mluvili s nimi, telefonovali si, sledovali jejich výkony na videu. Někteří byli zranění, jiní nejsou ještě ani teď zdravotně úplně v pořádku, takže šlo a jde o složité období. Proto pořád čekáme, zda budou fit a pro reprezentaci budou k dispozici.

Jaroslav Šilhavý na lavičce národního týmu.

Kostru národního týmu, kterou jste vytvořil během podzimní Ligy národů, ale bourat určitě nebudete.

Samozřejmě že základ nominace budou tvořit hráči, kteří absolvovali zápasy Ligy národů. Na nic nového, natož převratného jsme během zimní přestávky a v úvodu fotbalového jara nepřišli, proto bude spíše záležet na formě a kondici, v jaké před srazem hráči budou. A na jejich zdravotním stavu pochopitelně také.

Jedinou jistotu tedy mohou mít gólmani Vaclík, Pavlenka a Koubek, kteří ve svých klubech pravidelně nastupují, chytají a sklízí absolutorium. I oni však čekají a potřebují jistotu, který z nich vstoupí do kvalifikace jako reprezentační brankářská jednička. Už jste dospěli k rozhodnutí?

Gólmani byli sledovaní snad nejvíce ze všech, protože jejich trenér Milan Veselý za nimi byl na inspekci několikrát. Po každém utkání s nimi navíc mluví a jejich výkony vyhodnocuje, takže o brankářské jedničce už jasno máme. Zatím si to ale necháme pro sebe.

Trenér Jaroislav Šilhavý a asistent Jiří Chytrý na lavičce před zápasem.

Mezi tyčemi musí být radost vybírat, zato do útoku se moc variant nenabízí. Krmenčík je stále zraněný, Schick toho v Itálii moc nenahraje, neuvažujete proto třeba o Kozákovi, který se vrátil ze zahraničních toulek do Liberce?

Vnímáme ho, to se ví. Vždyť je to kvalitní útočník, který už má něco za sebou, koncový hráč a ke všemu s dobrými fyzickými dispozicemi, takže ho řadíme mezi potencionální adepty na nominaci. V Liberci pravidelně nastupuje, a proto uvidíme, co přinese a řekne příštích čtrnáct dnů.

Je tady ale ještě jeden útočník, s nímž jste přišel před dvěma týdny vy sám - Němec s českými kořeny Selke, který hraje bundesligu v Hertě Berlín a jehož se pokoušíte zlákat do české reprezentace i za pomoci jeho klubového spoluhráče Daridy. Je vás nápad pořád ještě reálný a hlavně realizovatelný?

Selke si vzal čas na rozmyšlenou s tím, že nám dá vědět. Vím, že pro něho musí být rozhodování těžké, takže na něho nijak netlačíme, necháváme ho v klidu a jsme v očekávání, k čemu dospěje a jak se vyjádří.

Takže oficiálně jste ho zatím neoslovili a možnost startovat za českou reprezentaci mu nenabídli, i když třeba právě zápasy s Anglií nebo Brazílií by ho mohly přilákat do národního mužstva země, z níž pochozí jeho matka?

Anglie a Brazílie je lákadlem pro každého fotbalistu, nejen pro Selkeho. Ale tento argument jsme nepoužili a nijak na něho netlačili. I proto, že by zřejmě bylo složité narychlo zvládnout a stihnout všechno, co by s jeho startem za náš národní tým souviselo. Zatím s ním komunikuje Vláďa Darida, my ho ovšem v nejbližších dnech rovněž oslovíme.