Šilhavý před konfrontací s Anglií a Brazílií věří ve dvě jistoty - kapitána Dočkala a gró kádru z podzimu

Dvě jistoty trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý před vstupem do náročného jara, které začne 22. března v londýnském Wembley kvalifikačním zápasem o EURO 2020 proti Anglii a za čtyři dny bude pokračovat v Praze přátelskou konfrontací s Brazílií, má. Gró mužstva, na které sázel v podzimních zápasech Ligy národů a jemuž samozřejmě dál věří, a v něm pak kapitána Bořka Dočkala. Však to také při zveřejnění nominace na tato dvě utkání patřičně akcentoval, jak se ostatně můžete přesvědčit z videa.

KOSTRA MUŽSTVA - Pochopitelně, že ji tvoří hráči ověření a prověření podzimem, kdy jsme hráli Ligu národů, a nakonec dosáhli na druhou příčku ve skupině, protože gró týmu jsme chtěli zachovat. Proto jsme čekali, jak na tom někteří zranění hráči budou, zda se dají dohromady a kdy začnou hrát. Vždyť třeba Čelůstka nastoupil poprvé až o víkendu. Stejně tak je logické, že se v nominaci objevuje hned šest hráčů Slavie, která hraje dobře, v Evropské lize si vede výběrně a o jejich formu se můžeme opřít.

KAPITÁN DOČKAL - Po návratu ze zahraničního angažmá udělal ve Spartě velkou práci, z níž letenské mužstvo profituje. Věřím, že si vítěznou mentalitu přenese i do reprezentace a že to s ním jako s kapitánem bude fungovat stejně jako na podzim.

Bořek Dočkal má přinést vítěznou mentalitu.

Vlastimil Vacek, Právo

NÁVRAT SUCHÉHO - Je dobře, že po zranění je zase fit a je v národním mužstvu zase zpátky. Vždyť v něm dělal i kapitána a jeho zkušenosti se nám hodí.

DEBUTANT KRÁL - Už na podzim hrál v Teplicích velmi dobře a potvrzoval, že je komplexním hráčem, mentálně výborně nastaveným, který navíc ví, co chce. Pomohlo mu, že se hned po příchodu do Slavie prosadil do základní sestavy, takže věřím, že se stejně prosadí i v reprezentaci.

Alex Král si řekl o šanci.

Vít Šimánek, ČTK

ABSENCE DARIDY - Byl zraněný, vypadl ze sestavy, nehrál, a když se začal vracet, přišlo další zranění. Naštěstí jen lehčí, takže už pomalu individuálně trénuje a jsme domluveni, že si zavoláme, abychom věděli, jak na tom je. Proto jsou v nominaci ještě tři volná místa, proto Darida figuruje mezi náhradníky.

VÍRA VE VYDRU A JANKTA - Pravdou je, že pravidelně nehrají a že jsme jejich nominaci zvažovali. Třeba Vydra na tom byl na podzim podobně, ale když za národní mužstvo nastoupil, podal velmi dobrý výkon. Proto věřím, že bude platným hráčem. Totéž platí pro Jankta, i když ten toho odehrál v janovské Sampdorii přece jen víc než Vydra v Burnley.

Brankář Sevilly Tomáš Vaclík inkasuje gól v duelu se Slavií, při zákroku se navíc zranil a zápas nedohrál.

Marcelo Del Pozo, Reuters

NEJISTOTA KOLEM VACLÍKA - Po zranění, které utrpěl minulý týden v zápase Evropské ligy se Slavií, mám informaci, že by měl být v pořádku a ve čtvrteční odvetě v Praze bude zase chytat. Nepotvrdilo se nic závažného. Kdyby se ale přece jen vyskytly komplikace, nominujeme Ondřeje Koláře, který ve Slavii chytá velice dobře.

POSLEDNÍ TŘI JMÉNA - Nominaci doplním při pondělním srazu o tři ofenzivní hráče, protože si chci ještě počkat na pohárové zápasy a víkendovou ligu. Jde třeba o Patrika Schicka, který v Římě střídavě hraje a nehraje, a navíc zápasí se zdravotními problémy. Mám zprávu, že i po pondělním utkání s Empoli střídal proto, že má nějaké potíže. Snad to ale nebude nic vážného, protože je pro nás útočníkem číslo jedna.