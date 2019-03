Dva Zlaté míče klenotem výstavy v Edenu. Jelínek byl minutu mistrem světa, Souček se těší na další fotbalové svátky

Ve dvě odpoledne už byla výstava plná unikátů otevřena veřejnosti a od patnácti si mohou návštěvníci popovídat se stříbrnými „Chilany" Josefem Jelínkem a Jozefem Štibrányim.

Brazilci přijedou do Prahy po třiašedesáti letech, naposledy tu hráli na Strahově v roce 1956, na tento zápas z velké obrazovky vzpomíná jediný žijící pamětník Ivo Urban: „Byl to veliký svátek pro náš fotbal a můj první zápas za národní A mužstvo. Remíza 0:0 byla velkým úspěchem," vypraví bývalý hráč Dukly v jejích nejslavnějších letech a později sportovní redaktor deníku Právo.

Zlatý míč Pavla Nedvěda během otevření výstavy k utkání ČR - Brazílie.

Vlastimil Vacek, Právo

Josef Jelínek přímo na versnisáži připomněl slavné finále na mistrovství světa v Chile 1962. „Josef Masopust dal Brazilcům gól po patnácti minutách. Světovými šampionáty jsme ale byli jen minutu, protože Amarildo vyrovnal a po přestávce nám dali Brazilci ještě dva góly. I tak bylo stříbro z Chile největším poválečným úspěchem našeho fotbalu na světových šampionátech," usmíval se.

Podobně jako Ivo Urban zažil svoji premiéru v reprezentaci gólman Ivo Viktor v červnu 1966, ten ovšem na zaplněném stadiónu Maracaná v Riu. „Byla to od trenéra Jozefa Marka tehdy odvaha dát do brány nováčka. Ale zážitek to byl fantastický. Pelé mi dal dva góly, ten první jsem mohl mít, ale po zápase mi říkali, že když mě pokřtil Pelé, tak mě čeká dlouhá a úspěšná kariéra, což se splnilo. Brazilci pak zvolnili a Vojtech Masný snížil, oni už se připravovali na cestu do Anglie, kde obhajovali titul mistrů světa... Komu se ale povede během nějakých šesti let si zahrát pětkrát proti Brazilcům," vyprávěl legendární gólman.

Osmnáct zápasů, jen dvě výhry

Celkem osmnáct vzájemných zápasů s Brazílií, z nichž Čechoslováci a Češi vyhráli jen dva přáteláky, připomíná v Edenu spousta vzácných artefaktů a vyprávění aktérů z videa. K vidění je například Pláničkův brankářský svetr z MS 1938, různé trofeje, z pozdějších let, jako míč podepsaný Pelém, dresy Roberta Carlose a Goncalvése, samozřejmě dresy československé a české reprezentace a spousta fotografií. Na jedné z nich je Jiří Šmicer s bronzovým míčem pro třetího nejlepšího hráče Konfederačního poháru FIFA v saúdskoarabském Rijádu v roce 1997. „Stafáž" mu dělali brazilští útočníci Ronaldo a Romário.

Zlatý míč Josefa Masopusta během otevření výstavy k utkání ČR - Brazílie.

Vlastimil Vacek, Právo

A také tu je Šmicrova stříbrná kopačka pro druhého nejlepšího střelce turnaje. „Dal jsem tehdy pět gólů a semifinálový zápas s Brazilci, úřadujícími mistry světa, to byl splněný sen, i když jsme 0:2 prohráli," vypráví Šmicer. „Oni měli o den víc volna, ale byli skvělí, celý ten turnaj byl úžasný a my jsme jako zástupci Evropy třetím místem našemu kontinentu ostudu neudělali," dodal přímo v muzeu tehdejší kouč české reprezentace Dušan Uhrin. „Byla to paráda, i když nám míč moc nepůjčili," říká z videa Pavel Nedvěd, který zapůjčil jeden ze dvou největších klenotů výstavy - Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003.

Pozdrav od Pelého

Ten druhý zlatý klenot je z roku 1962 a dostal ho Josef Masopust. Oba míče jsou pečlivě střežené. Fotit se s nimi můžete, ale dotýkat ne. „Josef Masopust je můj velký přítel, skvělý člověk a fantastický fotbalista," vypráví z obrazovky Pelé ve zdravici, kterou poslal české legendě v roce 2011 k osmdesátinám.

Internacionál Ivo Viktor během otevření výstavy k utkání ČR - Brazílie.

Vlastimil Vacek, Právo

Na vernisáži vedle osobností z minulosti nechyběla ani žhavá fotbalová současnost. Nádherné období prožívá záložník Slavie a reprezentace Tomáš Souček. „Ve čtvrtek jsme vyřadili Sevillu v osmifinále Evropské ligy. Pro mne to byl dosud největší zápas kariéry, v Edenu byla fantastická atmosféra. Teď nás čekají další fotbalové svátky.

V pátek kvalifikační duel s Anglií ve Wembley, potom Brazílie u nás v Edenu a pak dva zápasy čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea. Kéž by byly tak nádherné jako ten čtvrteční," přál si Souček. „Samozřejmě, že prvořadý je pro nás zápas v Anglii, Brazílie je bonbónkem pro hráče a hlavně fanoušky. Především chceme v obou zápasech nabídnout kvalitní fotbal a uděláme všechno proto, abychom uspěli co nejlépe," řekl kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Výstava je přístupná denně od 9:30 do 18 hodin (mimo zápasové a tréninkové dny). Vstupné je 150 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Připraveny jsou i doprovodné akce a autogramiády.