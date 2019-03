Na zraněného Dočkala reprezentační trenéři počkají. Klidně den, dva i tři, potvrdil Šilhavého asistent

Až moc dobře si uvědomují, jak důležitý je kapitán Bořek Dočkal pro současnou reprezentaci, proto míní trenéři národního týmu čekat. „Den, dva určitě,“ potvrdil při pondělním srazu národního týmu Šilhavého asistent Jiří Chytrý, že jak Dočkal, tak gólman Tomáš Vaclík do Prahy dorazili, ale zatím není jisté, zda nadcházející duely s Anglií a proti Brazílii stihnou.

„Pochopitelně že absence Dočkala by znamenala velkou ztrátu, protože v podzimních utkáních potvrdil, jak důležitým hráčem pro reprezentaci je a jaký je jeho přínos pro mužstvo," přiznal Chytrý, že zranění kapitána Sparty i národního týmu přece jen trenérům zamotala hlavu.

Už po sobotním ligovém střetnutí mezi Spartou a Olomoucí avizoval letenský kouč Zdeněk Ščasný, že by Dočkal nemusel cestu na Ostrovy stihnout.

Bořek Dočkal je stěžejní postavou národního týmu

Vlastimil Vacek, Právo

„Laboruje s lýtkovým svalem, trochu ho trápí i namožená achillovka, proto si ho vzali do péče reprezentační doktoři. Vaclíka rovněž. Oba hráči podstoupí podrobná lékařská vyšetření a my čekáme na přesnou diagnózu," netajil Šilhavého asistent, že celý realizační tým žije v očekávání, jak na tom oba hráči budou.

„Varianty, jak Dočkala a Vaclíka nahradit, samozřejmě v hlavně máme, ale začneme o nich uvažovat teprve ve chvíli, kdy zjistíme, že k dispozici nejsou. Naději pořád máme a věříme, že už třeba v úterý by mohli začít s přípravou," věří Chytrý.

Brankář Tomáš Vaclík také není fit

Vlastimil Vacek, Právo

Obavy, že by snad výpadek v tréninku měl na Dočkala dopad a mohl jeho výkon v pátečním kvalifikačním duelu ve Wembley proti domácí Anglii poznamenat, nemá ani trenér, ani jeho asistenti. „Je natolik zkušeným fotbalistou, že několikadenní výpade v přípravě na něho vliv mít nebude. Na takové zápasy, jaké nás čekají, se dovede připravit," myslí si Chytrý,

Ostatní hráči včetně dodatečně povolaného Daridy, Krále a Martina Frýdka jsou v pořádku, neboť s drobnými šrámy se dovedou vyrovnat.

„V pondělí absolvujeme s mužstvem první trénink na hřišti žižkovské Viktorky, v úterý si sedneme k videu a rozebereme prvního soupeře, tedy Angličany. Představíme hráčům, jak soupeř hraje, v čem je jeho síla, jaké jsou největší individuality v jejich sestavě. Ale akcent položíme i na to, jak eliminovat jejich nejsilnější stránky a v čem bychom mohli a měli být nebezpeční my," naznačil Chytrý, na co se míní trenéři v přípravě zaměřit.

„Důležitější než rozbor soupeře u videa ale bude stejně to, jak se hráčům podaří realizovat naše záměry na hřišti," připomněl.