Dojatý Vaclík těžko zadržoval slzy: Měl jsem spoustu snů a ještě spoustu mám

Tomáš Vaclík v pondělí večer ve Vinohradském divadle převzal cenu pro Fotbalistu roku 2018. Na pódiu byl přitom gólman španělské Sevilly viditelně naměkko. „Nebylo to hrané, byl jsem strašně dojatý. Je to závazek do budoucna, teď budu mít velkou motivaci se snažit to obhájit,“ řekl později.