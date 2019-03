Špatná zpráva pro národní tým. Vaclík proti Anglii ani Brazílii chytat nebude

Tomáš Vaclík, který v pondělí vyhrál anketu Fotbalista roku, se zranil během prvního osmifinálového zápasu Evropské ligy proti pražské Slavii. Odvetu o týden později sice chytal, na další zápasy však připraven nebude.

„Moc mě mrzí, že o tenhle sraz přijdu. Zraněný jsem nebyl strašně dlouho, snad dva nebo tři roky. A teď přijdu o zápasy proti Anglii ve Wembley a proti Brazílii, se kterou Česko tak dlouho nehrálo. O to víc mě to mrzí," litoval Vaclík.

Tomáš Vaclík vyhrál anketu Fotbalista roku.

FAČR

Devětadvacetiletý gólman absolvoval v pondělí podrobné vyšetření, po kterém lékaři jeho další starty vyloučili.

„Tomáš se podrobil vyšetření magnetickou rezonancí a zjistili jsme, že má natržený šikmý břišní sval při jeho úponu. Má u toho dost velký hematom – to znamená, že to krvácelo. Je nereálné, že by mohl v nejbližších čtrnácti dnech hrát," říkal lékař národního týmu Petr Krejčí starší.

Český tým čeká v pátek úvodní kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2020, o pět dní později se reprezentační výběr představí v Edenu v přípravném utkání proti Brazílii.