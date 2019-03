Z Maguira rozhodně strach nemám, odmítl obavy z řízného anglického stopera Schick

Třiadvacetiletý útočník Patrick Schick by měl být v pátečním kvalifikačním duelu s Anglií ve Wembley kladivem české fotbalové reprezentace, které bude rozbíjet domácí obranu. Na tuto roli se těší a nemá strach ani z obávaného pořízka Harryho Maguira, který anglickou defenzivu tmelí a řídí...

Pár bitev na velkých stadionech se slavnými soupeři už jste s AS Řím zažil. Cítíte, že zápas ve Wembley bude něčím výjimečný?

Samozřejmě. Bude to mimořádný zápas, navíc kvalifikační a ještě na slavném stadionu. Těším se, ale že bych z toho byl vedle, to ne. To platí i o spoluhráčích. Máme k Angličanům respekt a chceme s nimi uspět, ale určitě nepředpokládáme, že jim dáme tři góly a pojedeme domů. Víme, jak jsou silní. Rádi bychom si však přivezli alespoň bod. Rozhodně nebudeme mít v hlavách, že oni jsou silnější a nemáme šanci. Dá se předpokládat, že domácí budou víc u míče, ale tím spíš musíme využít šance, které si vytvoříme. Ať dopadne zápas jakkoliv, musíme z něj odcházet s vědomím, že jsme udělali maximum.

Na hrotu nejspíš budete sám. Jak se těšíte na anglické stopery v čele s vyhlášeným tvrďákem Maguirem?

Z Itálie jsem na důraznou hru stoperů připravený. V Serii A jsou stopeři minimálně stejně kvalitními. Z Maguira rozhodně strach nemám.

Patrik Schick během tréninku fotbalové reprezentace před zápasy s národními týmy Anglie a Brazílie.

Vlastimil Vacek, Právo

Angličané přišli o stopery Stonese a Shawa, může to být výhoda?

Nemyslím si to, protože mají takovou hráčskou kvalitu, že je nahradí jinými, minimálně srovnatelnými. Ale podle mne jsou silnější vpředu než vzadu.

Matěj Vydra upozorňoval, že i Maguire má slabiny, kterých lze využít...

Angličany jsme viděli na videu, máme jejich hru nastudovanou. Připravili jsme si i varianty, jak by bylo možné je trefit... Ale všechno poznáte až v zápase během patnácti minut, jak se kdo chová, jak na tom je a čeho se dá využít.

Páteční soupeř hraje na tři obránce, vyhovuje vám, když máte vpředu víc prostoru?

Samozřejmě. Záleží však na tom, jak tohle rozestavení soupeř aplikuje. Můžete mít tři klasické obránce, ale když se dozadu zatáhnou krajní záložníci, najednou jich je pět. Za předpokladu, že budou doma hodně ofenzivní, bych měl mít vpředu víc prostoru.

Jak se vůbec cítíte před zápasy v Anglii a s Brazílií?

Fyzicky i psychicky velmi dobře, nálada v mužstvu je také perfektní. Chceme navázat na podzimní dobré výkony a výsledky. Zápas s Anglií ale řadím výš než přátelák s Brazilci.

Bořek Dočkal ze Sparty zatím neví, zda stihne nejbližší zápasy české reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Neustále se diskutuje o tom, jestli bude k dispozici Bořek Dočkal. Chyběl by hodně?

Určitě by chyběl, ale museli bychom zápas zvládnout i bez něho. Nikdy to není o jednom hráči. Všichni věříme, že se nakonec dá do pořádku natolik, aby mohl nastoupit.

Zabrousím teď do Itálie. AS Řím nově vede věhlasný kouč Claudio Ranieri, který vás chválí. Dvakrát jste nastoupil v základní sestavě. Mění se vaše pozice v týmu?

Pochvala kouče je příjemná, před utkáním v Empoli se mnou mluvil, dal jsem v něm pak gól a vyhráli jsme, ale na nějaká hodnocení mojí pozice je brzy. Vždyť jsme spolu byli sotva týden. Solidní minutáž na hřišti jsem měl i za jeho předchůdce Di Franceska. Samozřejmě rozdíl je v tom, že jsem teď byl dvakrát v základu a v novém rozestavení, které zvolil nový trenér.

Hrajete na hrotu?

Vyloženě na hrotu ne, protože vpředu jsme dva útočníci. Pro mne to je lepší, než když jsem hrával z křídla. Blíž středu se cítím líp.

Uklidnila se atmosféra v klubu po změně trenéra?

Nikdy není příjemné, když odchází trenér. S Di Franceskem odešel celý realizační tým včetně jednoho lékaře. Druhý den po změně kouče oznámil odchod sportovní ředitel Monchi, což nás všechny nemile překvapilo. Vždycky stál za námi hráči, hájil nás, nikdo s ním neměl problém. Kdykoliv jsme za ním mohli s čímkoliv přijít. Poslední týdny v klubu nebyly zrovna příjemné. Trenér Ranieri se snaží vyčistit atmosféru, uklidnit ji a vlít do nás optimismus, mám z něj pozitivní dojem, je férový.

Trenér Claudio Ranieri

Tony O'brien, Reuters

Věříte ještě v účast v Lize mistrů?

Na čtvrté místo ztrácíme v tabulce čtyři body a zbývá deset kol, takže nic není ztraceno. Mrzí nás, že v posledním utkání před reprezentační přestávkou jsme prohráli ve Ferraře a situaci si zbytečně zkomplikovali. Uvidíme, jak nám to půjde po přestávce. V každém případě musíme dokončit sezonu co nejlépe.

Už pominula špatná nálada po vyřazení z Ligy mistrů?

Život jde dál, ale samozřejmě to pořád mrzí. Loni jsme se dostali až do semifinále, teď nás vyřadilo Porto, které jsme považovali za hratelné. Po domácí výhře 2:1 to vypadalo na postup, bohužel odveta dopadla jinak a prohráli jsme v prodloužení 1:3.

Vy jste nastoupil v odvetě až v prodloužení a v jeho poslední minutě na vás byl zákrok, po němž jste chtěli pokutový kop. Rozhodčí Cakir ho ale nepískl...

Televizní záběry ukázaly, že to faul byl. Minimálně srovnatelný s tím, za jaký pískl pár minut před tím penaltu proti nám. Čekali jsme, že se půjde podívat na video a pokutový kop nařídí. Jenže on se na video ani nešel podívat. To pro nás bylo překvapení a zklamání. Něco podobného jsme zažili už loni v semifinále s Liverpoolem, proti němu nám sudí nepískl dvě penalty.

Takže Porto postoupilo nespravedlivě?

Kdybychom kopali penaltu a proměnili ji, tak jsme šli do čtvrtfinále my, ale kdyby neplatí... Musím uznat, že Porto hrálo v domácí odvetě velmi dobře, my jsme bohužel tu kvalitu neměli.