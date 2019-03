Recept na Angličany? Nebát se je čtyřikrát kopnout přes achillovku, radí Vydra

Jestli někdo z českého týmu ví, co reprezentaci v pátek večer ve Wembley čeká, pak je to Matěj Vydra. Útočník Burnley má anglické hvězdy každý týden před očima v zápasech Premier League. Navíc ve fotbalovém chrámu Albionu už dvakrát hrál. „Pokaždé jsem těsně prohrál, snad to do třetice bude lepší," přeje si Vydra, který má v anglickém výběru dva spoluhráče z Burnley (brankář Heaton a obránce Tarkowski).

Ofenzívní síla Anglie je obrovská. Je v silách českého týmu jí odolat?

Je pravda, že největší sílu mají Angličané ve třech útočnících. Kane je absolutní top, Rashford vlastně také. Ten ale možná kvůli zranění nebude. A Sterling má v Manchesteru City formu jako blázen. Uvidíme. Ale jak se říká, nejlepší obrana je útok. V defenzívě tak obrovskou kvalitu nemají.

Respekt ovšem budí celkově. S novou generací hráčů dokázali na loňském MS dojít do semifinále, výborně zvládli i podzimní Ligu národů.

Myslím, že se budou zlepšovat, snad ne hned proti nám. Jsou sice favoriti skupiny, ale nikdy předem nevíte, co se může stát. S Burnley jsme přijeli na Old Trafford jako jasný outsider a vedli jsme o dva góly. United horko-těžko v nastavení vyrovnali.

Fotbalová reprezentace se v Praze připravuje na zápasy s Anglií a Brazílií

Sport.cz

V souvislosti s utkáním ve Wembley se mluví o svátku pro český fotbal. Lze si ovšem kvalifikační zápas na hřišti užít?

Do Wembley se nejedeme kochat stadionem ani atmosférou! Nesmíme k zápasu přistoupit tak, že si ho užijeme, strčíme si to do placky a budeme čekat, co se stane. Bylo by dobré soupeře znervóznět.

Jak?

Anglické hvězdy občas nemají rády, když se přitvrdí. Pokud sáhneme ke stylu ala Burnley, tedy budeme agresivní a kopat kolem sebe, může nám to pomoct.

Očekáváte od Angličanů ťukes, který mají v krvi reprezentanti z Manchesteru City?

Trenér City Guardiola vyznává jiný styl, co se týká ofenzívy. Vzadu zůstávají dva hráči, dva krajní obránci se stahují doprostřed, zbytek vepředu si dělá, co chce. Jsou neuvěřitelně silní v kombinaci, v útoku mají trpaslíka Agüera, který dá gól ze všeho. Pak Saného, který uteče snad i Boltovi a na druhé straně Sterling.

Fotbalisté Anglie se chystají na duel s Českem

sntv

Anglie ale bude také chtít držet míč.

Bude důležité hráče dostupovat. Nebát se je čtyřikrát kopnout přes achillovku, oni si pak rozmyslí, jestli se s míčem budou mazlit nebo ho dají od nohy.

Jak vlastně na Ostrovech vnímají český fotbal?

Když jsem odlétal na sraz, dával jsem rozhovor anglické asociaci. Za nejlepšího českého fotbalistu, který kdy působil v Premier League, považují jednoznačně Petra Čecha, potom Tomáše Rosického. A pamatují si dlouhovlasého Poboráka (Karel Poborský), který dřív válel za Manchester United. Ptají se, jestli má pořád dlouhé vlasy. Angličani si budou určitě věřit, tím spíš po úspěšné Lize národů. Ale i my máme kopáče, kteří umějí hrát fotbal a působí v evropských klubech. Doufejme, že jim to ve Wembley ukážeme.