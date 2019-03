Otřepeme se. I tahle prohra nás posílí, ujišťoval po pětigólovém přídělu Šilhavý

Snažil se o úsměv, ale marně. Pokoušel se nasadit přívětivou tvář, jenže mu to moc nešlo. Chtěl skrýt zklamání, kterého byl po pětigólovém výprasku plný, protože o vstupu do kvalifikace o EURO 2020 měl jinou představu, ale až tak dobrým hercem trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý není. „Velká kvalita silného domácího týmu se projevila, ale pětibranková prohra je pro nás přece jen trochu krutá,“ zaháněl rozčarování po lekci, kterou jeho mužstvo dostalo.

„Dělali jsme prostě hloupé chyby, i v tom to bylo," ulevil si Šilhavý poté, co Kalas v samém závěru zasadil poslední ránu do řad svého týmu čistokrevným vlastním gólem, takže partie s Angličany nakonec skončila historicky nejvyšší porážkou, jakou česká reprezentace utrpěla.

„Pokud dobře počítám, třetím nešťastným, který jsme si dali," přiznával kouč české reprezentace, že na něco podobného si v kariéře nevzpomíná. „Po takových gólech samozřejmě Angličané excelovali. A i když vedli tři či záhy poté čtyři nula, pořád se hnali dopředu a v ofenzivně byli silní," uznával kvality soupeře,

Přitom začátek úvodní kvalifikační partie vypadal ve Wembley slibně, neboť český tým držel přes dvacet minut bezbrankový stav.

„Domácí nás sice v první půli přehráli v držení míče, ale moc šancí neměli. Jenže v nastaveném čase jsme inkasovali druhou branku z penalty, která nás nalomila. Přesto jsme chtěli po změně stran s výsledkem něco udělat," glosoval Šilhavý definitivní zlom, kterou přivodil pokutový kop, jenž proměnil kapitán Albionu Kane.

Proto pozměnil sestavu, proto poslal na hřiště Vydru. Chtěl, aby jeho tým hrál útočně.

„Nemyslím, že to byla chyba," odmítal Šilhavý názor, že se měl držet defenzivní taktiky, a hlavně se snažit, aby utkání neskončilo debaklem. Historicky nejvyšším.

„Minimálně jeden gól jsme dát mohli," připomínal dvě příležitosti, v nichž mohli Souček a po něm Pavelka výsledek korigovat.

„I diváci ocenili, že jsme se o to pokoušeli a že jsme se snažili s panujícím stavem něco udělat. Podle mého by nebylo vhodné po změně stran jen a jen bránit, " namítal reprezentační kouč. „Neviděl jsem na svých hráčích žádnou odevzdanosti, pracovali až do konce," nepřipouštěl ani, že by snad jeho svěřenci zaplatili dan vyprodanému Wembley a podlehli panující atmosféře.

Stejně tak odmítal, že se zraněným kapitánem Bořkem Dočkalem by byl výsledek jiný.

„Chyběl nám, ale nemyslím, že by jeho absence byla zásadní příčinou porážky. Ani s ním bychom nevyhráli. Kvalita ofenzivních hráčů Anglie se Sterlingem v čele je obrovská, rychlost mladých hráčů v sestavě domácího týmu zrovna tak. Rozdíl byl patrný, proto jsme tahali za kratší konec," vysvětloval Šilhavý pětibrankový příděl, pod nímž zanechal výrazný autogram nejlepčí hráč utkání Sterling.

Trenér české reprezentace však z výprasku na úvod kvalifikace tragédii nedělal.

„Věřím, že se z něho otřepeme. A také že nás posílí. Už třeba v úterním zápase s Brazílií," ujišťoval Šilhavý sebe, hráče i fanoušky.