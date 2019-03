Vlastenec smolnou druhou půli jen podtrhl, přiznal Kalas, že zanechal svůj podpis hned pod třemi góly

Pětigólový debakl jste asi na úvod kvalifikace nečekali. Co bylo jeho příčinou?

Každý ať si to zhodnotí sám, my si to také rozebereme. Nemůžeme být spokojeni s výsledkem ani s předvedenou hrou. Dalo se očekávat, že zápas proti Angličanům ve Wembley bude těžký, ale my si až do posledních deseti minut nic moc nevytvořili a prakticky jsme se jen bránili. Šance mohla přijít po nějaké chybě Angličanů, jenže oni jich moc neudělali. Až ke konci, když trochu polevili, se nám začal otevírat prostor a mohli jsme toho využít. Ale na tom, kdo získá tři body, by se stejně nic nezměnilo.

Nebylo příčinou vysoké prohry i to, že jste ale hráli dost pasivně?

V první půli jsme pasivní byli, snažili jsme se hrát z bloku, což byl taktický plán. Kdybychom na domácí vylezli, možná by je to překvapilo, ale s jejich kvalitou by nás stejně přehráli. Navíc by tři jejich skvělí útočníci Sancho, Kane a Sterling chodili do naší otevřené obrany. Možná se teď ztrapním, ale v první půli měli podle mého domácí prakticky jen dvě šance, z nichž ovšem dali dva góly. Ve druhém poločase se pak od nás úplně odvrátilo štěstí.

Od vás až extrémně. U kolika gólů jste vlastně byl?

U tří. Vlastenec jen podtrhl smolný druhý poločas. Neměl jsem moc času zareagovat, ale měl balón jít každopádně jinam. Před čtvrtým gólem přišel nešťastný odkop spoluhráče a míč trefil zrovna mne, Sterling se pakjen otočil a dal gól. Mezi tím jsme dostali branku po nešťastné tečí Ondry Čelůstky, a k tomu ta penalta, u které jsem také byl. Kdyby tyhle tři góly nebyly... Ale pravdou je, že padly z tlaku, který domácí hráči vyvinuli.

Co člověku bleskne hlavou, když si dá takového vlastence jako vy?

Nic... Míč byl bráně ajá věděl, že jsem měl situaci řešit jinak. To se někdy stává. Není to nic příjemného, ale nehraji fotbal první rok, abych se z vlastence sesypal. S fotbalem rozhodně neskončím. Samozřejmě, prohra 0:4 by vypadala lépe než 0:5, ale to už jen žertuji.

Jak to vlastně bylo s penaltou, která přišla už v nastaveném čase první půle?

Vzhledem k tomu, že Pavel Kadeřábek dostal žlutou kartu, nařídil ji sudí nejspíš za jeho kontakt se Sterlingem. Tedy, pokud se rozhodčí nespletl a nechtěl ji ukázat mně... Nevím ale, jestli šlo o takový Kadeřábkův kontakt se Sterlingem, aby po něm domácí útočník padnul.

Zlomil vás hodně gól Kanea z penalty do šatny?

Nám určitě nepomohl, Angličany naopak uklidnil. Pořád jsme ale měli pětačtyřicet minut na to s výsledkem něco udělat.

Nezamávala s vámi i bouřlivá atmosféra až příliš? Nezpůsobila, že jste zalezli k vlastní šestnátce a pouze bránili?

Nemyslím si, že bychom byli úplně zalezlí. Hlídali jsme si náběhy domácích hráčů za obranu. Kdybychom neinkasovali dva góly po dvou šancích, vypadalo by to po půli jinak, ale o kdyby fotbal není.

Začátek kvalifikace je tragický. Souhlasíte?

My jsme mohli ve Wembley jen získat. Ti, co rozumí fotbalu, vědí, do čeho jsme šli. Nejde o alibismus, ale o holý fakt. Kdybychom jeli do Londýna a tvrdili, že urveme tři body, lhali bychom sami sobě. Anglie je jinde. Na hřiště jsme přesto nešli s tím, že budeme jen bránit, abychom dostali co nejméně gólů. Snažili jsme se domácí vyhánět z blízkosti naší šestnáctky, jenže jejich kvalita se naplno projevila.

Jak těžké bude se z debaklu oklepat před úterním utkáním s Brazílií?

Těžké je to vždycky, ale každý z nás už si prošel náročnými zápasy, kdy se mu nedařilo nebo jeho tým utrpěl debakl. Jsme profíci, musíme se srovnat a ukázat proti Brazílii, a pak hlavně v pokračující kvalifikaci v červnu, že fotbal hrát umíme.