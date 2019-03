Na Kaneovu penaltovou ránu jsem si sáhl, ale co je to platné, krčil rameny gólman Pavlenka

Jak vám je po takovém výprasku? Dva góly byly vlastní a jeden jste dostal z penalty. Přitom minimálně tři další jste chytil...

Hrozně těžko se mi ten zápas hodnotí... Anglie má velkou kvalitu, ale nemyslím si, že to byl zápas na 0:5 z našeho pohledu. Měl skončit jinak.

Co chybělo, abyste Kaneovi penaltu chytil?

Sáhl jsem si na míč, to ano, ale neměl jsem tam celou dlaň, abych ho vytlačil.

Nebylo ve hře českého mužstva příliš respektu, kombinace vázla, v podstatě jste se jen bránili?

Respekt k takovému soupeři mít musíte, ale nám se nedařilo udržet míč déle, něco s ním udělat. Chyběla nám lepší kombinace. Ve druhé půli jsme si dali góly v podstatě sami.

Byla tedy proměněná penalta těsně před koncem první půle klíčovým momentem pro další vývoj zápasu?

Kdybychom šli do šaten za stavu 0:1, bylo by to mnohem lepší. Jenže jsme dostali ten druhý gól, potom třetí a s tím se ve Wembley proti Anglii těžko něco dělá.

Dostal jste někdy pět gólů?

Pokud si vzpomínám, to se mi ještě nestalo. Těžko se o tom mluví.

Co ta nešťastná Čelůstkova teč?

Kdyby to Ondru netrefilo do zad, tak bych balón měl. Takhle se s tím už nic dělat nedalo. V takovém zápase je takový gól pro vás o to horší. A k tomu vlastenec Tomáše Kalase...

Ukázal zápas ve Wembley jak na tom český fotbal skutečně je, a jak jsou Angličané daleko?

Jak jsem už řekl, na pětigólový debakl to nebylo. Samozřejmě na Angličanech je vidět, že hrají v top klubech a mají obrovskou kvalitu. Navíc jim tam spadlo se štěstím skoro všechno. Ale štěstí a smůla k fotbalu patří.

Byla to po vydařeném podzimu velká facka nebo vystřízlivění?

Takhle bych to nenazval. Na podzim jsme hráli proti jiným soupeřům, kteří nemají takovou kvalitu. My teď musíme ukázat, hlavně v kvalifikačních zápasech, že patříme výš a umíme víc, že šlo o hodně nešťastný zápas. Mrzí nás, že jsme utkání ve Wembley nezvládli herně a výsledkově.