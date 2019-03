Osmnáctka si na rozdíl od áčka věděla s Anglií rady. Porazili jsme jeden z nejlepších týmů, těší kouče Kozla

Česká fotbalová reprezentace hráčů do osmnácti let svedla souboj s Anglií jen pár hodin předtím, než se proti stejnému soupeři postavilo reprezentační áčko. A zatímco ostře sledovaný duel ve Wembley skončil pro Čechy debaklem 0:5, mladíci vyhráli na turnaji ve Spojených arabských emirátech 1:0. „Dosáhli jsme vynikajícího úspěchu, když se nám podařilo porazit jeden z nejlepších týmů," raduje se trenér Luboš Kozel.

Jeho svěřenci přečkali první půli, kdy se spíš bránili a museli se spolehnout i na parádní zákroky slávistického gólmana Jakuba Markoviče. Po změně stran se však začali více prosazovat, zlepšili držení míče, a dokonce trefili břevno, když hradecký Filip Firbacher zastavil střelu Matyáše Kozáka a následně z otočky napálil brankovou konstrukci.

V 67. minutě dostal červenou kartu záložník Sunderlandu Bali Mumba a český výběr tak dostal výhodu přesilové hry. Tu zužitkoval krátce po svém příchodu na hřiště střídající Michal Szewieczek.

Hráči v červených dresech házeli aut na pravé straně, k centru se dostal krajní bek Felix Čejka, který centrem od rohového praporku našel u zadní tyče Michala Szewieczka a ten se prosadil hlavou.

Od 87. minuty dohrávali v deseti také Češi, když musel odstoupit kvůli zranění kotníku plzeňský obránce Karel Žilák. „Ale to už jsme byli v takové euforii, že jsme zvládli závěr zápasu výborně takticky. Mám velkou radost, že mužstvo funguje. Je to několikátý výborný výsledek s takto silným protivníkem a věřím, že to opravdu není náhoda," těší trenéra Luboše Kozla.

Češi blízko prvenství

SportChain Cup, který se koná v Dubaji, tvoří skupina o šesti reprezentačních týmech. Ty ovšem nehrají každý s každým. Los jednotlivým účastníkům určil soupeře pro tři utkání. Mužstvo, které bude mít nejlepší bilanci po třech kláních, se pak stane vítězem turnaje. Český tým tak potřebuje zdolat v nedělním duelu Japonce, aby maximalizoval své šance na celkový triumf.

V prvním souboji si Češi poradili s Belgií 5:0. Hrdinou zápasu byl Matyáš Kozák, který vstřelil hattrick. Sparťanský forvard se přitom vrátil do hry po téměř ročním svalovém zranění až v zimě, přesto jej neminula nominace. A on hned při první příležitosti potvrdil, že si důvěru zaslouží.

Svou šanci dostal i díky spolupráci s kondičním trenérem Tomášem Hašlerem, který jej má na starost v reprezentaci i ve Spartě. „Pro mě osobně to bylo speciální, protože jsem s ním dva měsíce makal, takže když dal hattrick, měl jsem na krajíčku," přiznává člen realizačního týmu.

Někdejší ligový útočník složil poklonu také celému týmu: „Pro mě je cenné to, že jsme dosáhli výher nejen díky dobré obranné fázi, ale především kvalitou předvedené hry. Musím také pochválit kluky, že kondičně to zvládají dobře."