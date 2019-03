Dočkal video sledovat nemusel. Zato Čelůstka se u něho orosil: Hrůzostrašný výsledek, který ještě teď bolí

Jen Bořek Dočkal k videu v pražském hotelu Don Giovanni nemusel. Co by také u něho pohledával, když v pátek ve Wembley v kvalifikační partii s Angličany nehrál? A protože ani v úterý v přípravě proti Brazilcům nenastoupí, neboť zraněné lýtko momentálně trápí reprezentačního exkapitána dál, rozloučil se a odjel domů. „To my seděli u videa při rozboru naší zpackané Anglie,“ přiznával aktér pětigólového debaklu Filip Novák, že nešlo zrovna o příjemné naslouchání.

„Hrůzostrašný výsledek, který ještě teď bolí," přiznával stoper Ondřej Čelůstka. „A to se chtěl každý ukázat a odevzdat maximum," těžko se mu hledalo vysvětlení pro inkasovaný příděl a předvedený výkon.

Zklamali jsme, bohužel, nepopíral Novák

„Bohužel jsme zklamali. A přitom šlo o jeden z nejdůležitějších zápasů," nepokoušel se legionář z tureckého Trabzonsporu Filip Novák hledat příčinu výprasku jen ve vlastní brance Kalase či kuriózně inkasovaných brankách po tečích či odražených míčích.

Angličan Raheem Sterling se raduje z gólu proti Česku.

John Sibley, Reuters

„V takovém zápase se musí jít štěstí naproti, nevím ale, zda jsme mu naproti šli. My si spíš všechno štěstí vybrali na podzim, kdy při nás v řadě momentů stálo. Pravdou ale je, že nepamatuji zápas, v němž by padlo tolik gólů po odražených míčích a tečích," neodpustil si Čelůstka přece jen připomenout.

Záměr, který zůstal nenaplněný

V jednom se však oba hráči shodli - taktický záměr, s nímž český tým do zápasu nastupoval, se nepodařilo naplnit.

„Neměli jsme se bezhlavě vysouvat na polovinu Angličanů a napadat domácí hráče, protože jsme dopředu věděli, jakou rychlostí a dovednostmi útočné trio disponuje. Těžko bychom potom Sterlinga, Sancha a spol. honili," prozrazoval Čelůstka plán, který hráčům naordinoval trenér Šilhavý.

„Měli jsme držet linii, necouvat, nechat domácí hrát a počkat si, až půjdou do naší obranné linie. Následovat mělo vypíchnutí míče a přechod do rychlých kontrů. Jenže my se za celé utkání dostali jen do dvou," povzdechl si.

Anglický kanonýr Harry Kane (vlevo) a český obránce Ondřej Čelůstka.

David Klein, Reuters

„Scházela přesnost, postrádali jsme potřebnou agresivitu," uznával.

„Dokud měli Angličané šance, ale stav byl pořád bezbrankový, bylo to pořád dobré. To až když jsme dostali první gól. Pak jsme byli zbytečně zalezlí a roztažení," vracel se k sledu situací defilujících na videu Novák a netajil, že trenér Šilhavý i proto zvýšil hlas.

„Ale také nám ukázal, co a jak hrát příště a čeho se vyvarovat."

Co znamená slovo příště?

Ono slovo příště znamená úterý a zápas s Brazílií. Sice jen přátelský, ale pro český tým i tak důležitý.

„Víme, že jsme fanouškům něco dlužni," přiznává Novák.

„Musíme být aktivnější, přesnější, přímočařejší, musíme se vyhnout chybám. Čekají nás sice Brazilci, momentálně společně s Anglií a Francií nejprestižnější soupeř na světě, ale i tak musíme ovládat míč víc než ve Wembley. Získávat balony, posouvat se na brazilskou polovinu, donutit soupeře, aby také bránil a my si vytvářeli šance. A přitom se v defenzivě soustředit na naši kompaktní hru," maluje Čelůstka ideální scénář pro úterní střetnutí.

„Náročné něco takového hrát proti Brazílii, nikoli ale nereálné," tvrdí přesvědčivě.

Příště řečeno kvalifikační mluvou znamená ale i domácí zápasy o EURO 2020 v červnu s Bulharskem a Černou Horou.

Patrik Schick a sudí Artur Dias Soares z Portugalska.

John Sibley, Reuters

„V nich se bude rozhodovat o všem. První místo v naší skupině je obsazené, takže nás čeká boj o druhou příčku. Nebude snadný už třeba kvůli termínu, protože řada z nás už bude mít po sezoně a bude třeba se udržovat ve formě. Musíme ho ale zvládnout," ví o slovu příště své devětadvacetiletý legionář z tureckého Antalyasporu Čelůstka.