Jen žádnou paniku, Brazilci moc gólů nedávají. Ale k tomu je třeba štěstí, jako měla Panama, připomněl Šilhavý

Žádný strach, podobně potupný debakl jako v pátek při vstupu do kvalifikace o EURO 2020 od Angličanů by české reprezentaci dnes večer hrozit neměl. A to přesto, že v pražském Edenu narazí na velebené a do nebes vynášené Brazilce. Titovi selecao sice přípravné zápasy vyhrávají, ale moc gólů v nich nedávají. Tedy pokud zrovna nenarazí na soupeře kalibru Salvadoru, země velikosti Moravy, jejíž národní tým figuruje v žebříčku FIFA na 73. příčce, tedy ještě o devětadvacet míst níž než Šilhavého mužstvo.