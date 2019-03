Rychlý postup. Sedmnáctka má jistou účast na ME v Irsku. Ani debakl na tom nic nezměnil

Česká fotbalová reprezentace do 17 let měla ještě před úterním utkáním s Nizozemskem jistotu postupu na mistrovství Evropy, které se hraje letos v květnu v Irsku. Rozhodly o tom výsledky zápasů hraných v úterý po obědě. Na českém postupu už nic nezměnil ani následný debakl 2:5 s domácími Nizozemci.

Fotbalová reprezentace do 17 let před zápasem s Izraelem.

Nejrychlejší cestou do Irska! Na závěrečný turnaj postupuje osm prvních týmů z kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů z druhých míst. A mezi těmi Češi nechybějí. O možnost jít dál jako první přišli až s Nizozemskem.

Tým vedený hlavním koučem Václavem Kotalem v pěti předešlých zápasech o postup na EURO 2019 ani jednou neinkasoval.

V podzimní základní fázi kvalifikace v Albánii porazil domácí výběr 6:0, pak 2:0 Ázerbájdžán a na závěr základní fáze zdolal 1:0 Norsko. Dvě čistá konta udržel tým kolem kapitána Adama Hložka také v obou zápasech elitní fáze. V Nizozemsku nejprve porazili čeští mladíci 1:0 Izrael, následně porazili 2:0 Severní Irsko. Jen ten poslední duel se nepovedl. Přitom začal báječně. Vedení zařídil Martin Ševčík, ale Nizozemci skóre otočili.

"Dali jsme příležitost spoustě hráčů a myslím, že ti hráči, kteří jsou v tom cca pětadvacetičlenném kádru, mají výkonnost na to, aby se neztratili ani přímo na mistrovství Evropy. Ale to vše ukáže až čas. Postup je úspěchem hráčů i realizačního týmu, protože je to výsledek dvouleté práce a trpělivého hledání nejen té ideální sestavy," uvedl na webu FAČR Kotal.

Češi v této věkové kategorii postoupili na ME po čtyřech letech, představí se na něm teprve podruhé za posledních osm let.

Los základních skupin proběhne 4. dubna v Dublinu. Samotný turnaj se hraje od 3. do 19. května.

Závěrečná část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let v Gravenzande (Nizozemsko): Nizozemsko - ČR 5:2 (1:1) Branky: 23. a 62. Brobbey, 53. Sankoh, 57. Tabbouni, 72. Hansen - 6. Ševčík, 78. Šilhart z pen. Sestava ČR: Stejskal - Koželuh (67. Kůrka), Starý, Matys, Šimek - Šilhart, Freisinger (67. Hroník), Hájek (46. Ritter), Ševčík (67. Svoboda), Pech - Toula. Trenér: Kotal. Izrael - Severní Irsko 0:0